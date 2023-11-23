Яких втрат ворог зазнав на Таврійському напрямку: деталі від командувача

Російська армія почала третю хвилю активних дій в межах наступу в напрямку Авдіївки.

На Таврійському напрямку ворог продовжує зазнавати втрат. Так, зусиллями наших бійців знищені танки, артсистеми, військові армії РФ тощо.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Детальніше про втрати ворога та ситуацію

Як зазначає генерал, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли. Попри це, наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

У "Таврії" деталізували, що загальні втрати ворога склали:

706 осіб;

8 танків;

13 ББМ;

8 артсистем;

2 засоби ППО;

15 БпЛА!

5 автомобілів;

2 склади боєприпасів;

4 важливих об'єкти противника.

Крім цього, ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

"Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", – зауважив Тарнавський.

Нагадаємо, станом на 23 листопада 2023 року ЗСУ знищили 321 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1130 військових.

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