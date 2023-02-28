Яким буде березень для окупантів в Україні: експерт дав прогноз і розповів про рекордні втрати РФ

Якби лютий не був найкоротшим місяцем, він би став рекордним для окупантів з кількості їхніх втрат на фронті.

Березень має продемонструвати рекордні втрати РФ на війні в Україні.

Такий прогноз зробив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Середньодобове знищення російських окупантів і справді було рекордним у лютому, але особливості тривалості місяця не дозволили йому стати рекордним. На мій погляд, за таких показників, березень однозначно має показати рекордний показник втрат російських окупаційних військ, на тлі зменшення втрат ББМ та, можливо, інших типів техніки та озброєнь", - написав він.

За його словами, втрати техніки російських військ демонструють, як дефіцитність, так і відносну компенсованість.

"Наприклад, втрати танків та артилерії компенсуються поставками в зону бойової дії у граничних значеннях. Тобто, рівно стільки, скільки ЗСУ нищить зараз, окупаційні війська впродовж місяця можуть компенсувати. Хоча це не скасовує проблем з наявністю доставного боєкомплекту до них", - сказав Коваленко.

За його словами, процес компенсації втрат середньої і легкоброньованої техніки гальмується зокрема через "багаторічну деградацією технічних та технологічних процесів у військово-промисловому комплексі РФ, не здатному задовольняти потреби армії в умовах повномасштабної війни".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року до 28 лютого 2023 року ЗСУ знищили 149 240 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 550 російських військових.

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