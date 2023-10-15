Яким буде курс долара: експерт відповів, чи варто скуповувати валюту

Після того, як Нацбанк скасував фіксований курс валют, українцям не варто хвилюватися про здорожчання валюти.

Таку думку висловив 24 каналу економіст Олег Гетман.

Він пояснив, що регулятор контролює ситуацію на валютному ринку.

"Золотовалютні резерви зараз на рівні 40 мільярдів доларів. Цього достатнього для того, щоб стримувати коридор 37 – 37,5 гривні ще довго", - сказав він, порадивши, не скуповувати валюту.

Він закликав українців подумати про заощадження.

"Якщо у людини є гривні й вони вкладені у військові облігації чи ОВДП у дохідність 18% річних, то прибутки з відсотків перекриють усі негативи. Якщо у людини - депозит під 14% річних у гривнях, то річні більші, ніж можлива девальвація та інфляція", - зазначив він.

Економіст вважає, що зберігання під "матрацом" гривні нічого не дасть. Він радить купити валюту, військові облігації чи покласти на депозит.

"Якщо готівки доволі багато, то купіть нерухомість та здавайте її в оренду, або ж відкрийте свій мікробізнес", - підкреслив він.

Нагадаємо, ми повідомляли про курс валют на вихідні, 14-15 жовтня. Скільки коштують долар, євро і злотий - читайте ТУТ.

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