Яким буде курс долара найближчим часом: фінансовий експерт відповів, за скільки куплятимемо валюту

Найближчим часом в Україні курс долара не зростатиме, зокрема до 50 грн і вище. Проте Нацбанк України намагатиметься повільно привести гривню до 40-41 грн за долар, що наразі обумовлено економічними чинниками. А нинішні курсові коливання насправді не перевищують 1%.

Про це розповів фінансовий експерт Сергій Фурса в інтерв'ю для OBOZ.UA.

Сергій Фурса надав коментар щодо прогнозу Міжнародного валютного фонду, згідно з яким до кінця 2027 року курс може сягнути 50,4 грн за долар. За словами Фурси, настільки довгострокові прогнози взагалі не мають сенсу, особливо під час війни. Він також додав, що найближчим часом курс 50 грн за долар "не проглядається зовсім".

Прогнозувати на довгу перспективу в Україні? Давайте не будемо виставляти себе на посміховисько. Під час війни особливо. Може статися що завгодно, тому казати про будь-які цифри до 2027 року – це смішно", – зазначив фахівець.

Водночас він зауважив, що курс долар-гривня насправді рухається вже кілька місяців. Вартість гривні коливається постійно, і Нацбанк намагається привчити населення, що курс не є фіксованим, і його коливання – це нормальна ситуація. Він наголосив, що всі події із курсом, усе, що відбувається на міжбанківському ринку, – це все абсолютно під контролем НБУ.

"Треба розуміти, що до кінця війни курс – контрольований, просто він не в на одній точці, а коливається. І зараз Національний банк виконує два завдання: по-перше, намагається призвичаїти людей не панікувати при кожному руху на 10-20 копійок, що де-факто менш як 1%; по-друге, поступово приводить курс у більш прийнятний діапазон 40-41 грн за долар", – пояснив Фурса.

Ба більше, стабільності гривні зараз не загрожувала б навіть додаткова емісія, тобто запускання друкарського верстата. Хоча це навряд чи станеться найближчим часом, адже Мінфін закрив це питання на рік.

"Ми повністю профінансували той дефіцит бюджету, який у нас був. За планом ми мали залучити на зовнішніх ринках 37 млрд дол. І зараз це все розписано, тобто все залучено. До кінця року в нас гарантована макрофінансова стабільність, що, власне, є позитивною новиною і, знову ж таки, буде забезпечувати те помірне економічне зростання, яке ми маємо, і помірну інфляцію", – пояснив Фурса.

Нагадаємо, НБУ готує скасування низки валютних обмежень щодо виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.

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