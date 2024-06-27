Яким буде курс долара у липні: цікавий прогноз банкіра

Перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць.

Наступного тижня на ринку валют курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.

Про це “24 Каналу” розповів Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Що вплине на курс валют на початку липня

Перший тиждень липня — це з одного боку продовження “курсової млявості” другої половини червня, а з іншого — фактична проєкція на весь липень.

“Як ми і передбачали, після "шалених" квітня та травня, коли девальвація гривні склала майже 4%, настав час літнього "затишшя". І з огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах, а це міжбанк — 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро”, — зазначив Лєсовий.

Ціла низка позитивних новин за результатами берлінської конференції, отримання нових “макрофінівських” траншів майже на 4,2 мільярда доларів, економічна складова формування валютного ринку залишається досить сприятливою для продовження періоду: часті валютні зміни не будуть різкими та відбуватимуться в межах окреслених коридорів і збігатимуться з ідеологією режиму “керованої гнучкості”.

“Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне. Однак у регулятора достатньо важелів, зокрема і через механізм валютних інтервенцій, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок”, — додав Лєсовий.

Які показники будуть на ринку валют

Коридори валютних коливань: поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, в Україні середній курс долара до кінця 2024 року становитиме 40,5 гривень, а наприкінці року — 42 гривні за долар. Детальніше — за посиланням.

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