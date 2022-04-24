Яким буде останній місяць цієї весни: прогноз погоди на травень-2022

Яким буде останній місяць цієї весни: прогноз погоди на травень-2022

Початок травня в Україні буде теплим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 1-2 травня у південній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території країни буде без опадів. Температура вночі вночі 7-13°, вдень 16-21°.

У Києві початок останнього місяці цієї весни буде сухим та теплим. Температура вночі вночі 9-12°, вдень 15-19°.

Варто зазначити, що народний синоптик Володимир Деркач виданню "Телеграф" повідомив, що у травні до України хвилями заходитиме дощова погода та з перервами в один-два або до трьох днів. Також синоптик попередив про невелике похолодання у другій декаді місяця – 11-20 травня. Загалом, за його прогнозом, погода у травня буде приємною.

Водночас доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде тепліша, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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