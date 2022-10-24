Яким буде останній тиждень місяця: прогноз погоди в Україні на 24-30 жовтня

Погода буде доволі вологою та хмарною на початку та сонячною ближче до вихідних.
Тиждень, 24-30 жовтня, в Україні буде переважно теплим та на початку багатим на дощі.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, за прогнозами синоптиків, температура повітря 24 жовтня вдень становитиме 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині подекуди 17-19°.
25-26 жовтня вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей та Криму, очікується дощ. Вітер південний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 11-16°, у південній частині 16-21°. Від 27 жовтня дощів в Україні стане менше, а сонця побільшає. Температура в країні встановиться в межах 12-17°, лише на крайньому сході буде в межах 11°.
Вихідними, 29-30 жовтня, стане трохи прохолодніше. Так, до кінця тижня ц центрі, на сході та півночі температура прогріється лише до 11-13°, на півдні до 13-14° і лише на заході України буде до 15-16° тепла.
У Києві 24 жовтня буде сухо та вдень до 13-15° тепла. 25-26 жовтня у столиці ітимуть дощі. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°. 27-29 жовтня у Києві обіцяють хмарну, але суху та доволі теплу погоду, 30 жовтня знову піде дощ та посвіжішає. Температура у ці дні коливатиметься від 5-8° тепла вночі до 13-16° вдень.
Як раніше повідомив народний синоптик Стас Щедрін, цього тижня до України знов повернеться тепла погода, яка затримається щонайменше до кінця жовтня.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.
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