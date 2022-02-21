Яким буде останній тиждень зими: прогноз погоди в Україні на 21-27 лютого

Незначні морози ще будуть триматися, але лише вночі.

Останній тиждень зими, 21-27 лютого, в Україні буде переважно з плюсовими температурами, очікуються також і опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде без істотних опадів, лише вдень у західній частині очікується невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, в Україні, крім півночі та сходу, подекуди 10-13° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

22 лютого в Карпатському регіоні очікується невеликий мокрий сніг, вдень і в південній частині, центральних та північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, на півдні країни до 12°, в Карпатах вночі та вдень 0-6° морозу. У середу, 23 лютого, в південній частині, вночі і в центральних та північних областях, вдень і в східній частині та західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла, на півдні та сході країни до 9°, в Карпатах вночі та вдень 4-10° морозу.

24-25 лютого у східній, південній частині та західних областях очікується невеликий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла, у південній частині до 9°. Вихідними, 26-27 лютого, в Україні буде переважно без опадів, лише у східній частині невеликий сніг. Температура вночі 0-6° морозу, у південній частині близько 0°, вдень 0-6° тепла, у південній частині до 9°.

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У Києві 21 лютого також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°. 22 лютого вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-4°, вдень 6-8° тепла. 23 лютого вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

24-25 лютого у столиці буде сухо, температура вночі 0-1° морозу, вдень до 7° тепла. Вихідними, 26-27 лютого, у Києві опади також не очікуються, температура вночі близько 1° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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