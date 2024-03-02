Яким буде перший місяць весни – синоптик дав прогноз на березень

Березень порадує мешканців України спокійною, теплою та переважно сонячною погодою. Так, у перші дні березня в Україні очікується південно-східне перенесення повітряних мас під впливом західної периферії великого та малорухомого азіатського антициклону. Ближче до кінця першої декади на зміну азіатського антициклону прийде область високого тиску з півночі, із районів Скандинавського півострова та країн Балтії.

Про це розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

Температура повітря в цей період трохи знизиться, на 3 –7 °С, але все ще перевищуватиме кліматичну норму. У нічні години очікується зниження температури до -2 ... -8 °С, вдень за рахунок високого сонця і малої хмарності прогрів буде доволі жвавим.

А вже у другій декаді березня відбудеться певна перебудова атмосферних процесів. Ймовірність опадів збільшиться, вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура повітря залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності.

Після 18-20 березня інтенсивність та повторюваність опадів у вигляді дощів ще більше зросте, особливо у західних північних та центральних областях України. В окремі дні можливі нічні приморозки місцями до -1…-7 °С (окрім південної частини).

Таким чином, середньомісячна температура березня по всій Україні очікується вищою за норму на 2 – 3,5 °С і коливатиметься в межах +1…+6 °С, в Одеській та місцями західних областях +7…+8 °С; у Карпатах близько 0 °С.

Імовірність опадів помітно збільшиться у другій половині місяця, коли Україну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти і сумарно за місяць сума опадів опиниться в межах норми, у західних областях місцями вище за норму на 15 – 30 %.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду ​​в Україні 2 березня – вночі буде мороз, а вдень – до +15°.

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