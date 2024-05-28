Яким буде початок літа в Україні: прогноз погоди до кінця тижня

Попри дощі та грози, початок літа буде теплим та навіть спекотним.

Погода на початку літа в Україні буде з грозами, градом та шквалами, однак з високою температурою повітря. У другій половині тижня вони охоплять більшість областей.

Про це йдеться у прогнозі погоди на тиждень від метеоролога Ігоря Кібальчича.

Прогноз погоди на 28 травня

Погода 28 травня принесе до України помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості. Можливі слабкі "брудні" дощі. Причина таких дощів – пил із пустельних районів Середньої Азії, який дістався України 27 травня. Дощі з грозами у вівторок можливі у південних областях та в Криму, місцями у західній частині країни. На решті території без опадів. Температура повітря становитиме +25 +30 градусів, у південно-західних областях – +20 +25 градусів.

Прогноз погоди на 29 травня

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Прогноз погоди на 29 травня передбачає, що вночі на півдні України та Прикарпатті, вдень у центрі, на заході та місцями на сході держави пройдуть дощі з грозами. Нічна температура повітря становитиме +12 +17 градусів. Удень стовпчики термометрів підіймуться у центральних та південно-західних областях до +19 +24, на решті території очікується +25 +30 градусів.

Прогноз погоди на 30 травня

Погода 30 травня на Правобережжі України буде зі зливами, градом та шквалистим вітром. Температура повітря вночі очікується на рівні +11 +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +19 +24 градусів. Тепліше буде на Лівобережжі – +25 +30 градусів.

Прогноз погоди на 31 травня

Прогноз погоди на 31 травня: вдень в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями – град та шквали. Однак така погода не зачепить центральні та південні області. Нічна температура повітря становитиме +12 +17 градусів, удень – +23 +28 градусів.

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Прогноз погоди на 1 червня

Погода 1 червня в Україні буде дощовою та з грозами, окрім південних та центральних областей. Температура повітря вночі прогнозується на рівні +12 +17 градусів, а вдень потеплішає до +24 +29 градусів.

Прогноз погоди на 2 червня

Прогноз погоди на 2 червня також віщує дощі на більшості територій України. Місцями очікуються грози та шквали. Нічна температура повітря становитиме +13 +18 градусів, а денна – +26 +31 градус.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач дав прогноз погоди в Україні на все літо.

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