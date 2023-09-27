Яким буде жовтень 2023 року в Україні — прогноз метеорологині

Цього року другий місяць осені порадує теплом, але і дощитиме рясно.
Середньомісячна температура повітря у жовтні 2023-го становитиме 8°С. Це вищий показник за температуру 2022-го. Тож погода цього місяця буде лагіднішою.
Про це розповіла докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова у пресцентрі "Укрінформу".
За її словами, цього року температура повітря буде вищою, аніж у минулому. Зокрема, на заході України потеплішає на 2-4°С вище норми, а це — 12-13°С. На решті території країни ще краще — близько 12-15°С.
Опади у жовтні: де дощитиме найбільше
Вазіра Мартазінова також повідомила, що дощитиме рясно майже по всій Україні, а найбільше — у 10 областях:
- Чернігівській,
- Київській,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій
За прогнозами, опади там становитимуть 120-150% від місячної норми (40-50 мм).
Водночас посушливими будуть Сумщина, Полтавщина та Дніпровщина.
Експертка зауважила, що листопад в цілому також буде теплішим, аніж торік. За її словами, у середині листопада можна очікувати перший сніг, який швидко розтане.
Нагадаємо, 28 вересня, в Україні буде сухо та тепло, однак на нас чекає сильний вітер, повідомили в Укргідрометцентрі.
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