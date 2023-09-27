Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яким буде жовтень 2023 року в Україні — прогноз метеорологині

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
325
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Яким буде жовтень 2023 року в Україні — прогноз метеорологині

Яким буде жовтень 2023 року в Україні / Фото: pixabay.com

Цього року другий місяць осені порадує теплом, але і дощитиме рясно.

Середньомісячна температура повітря у жовтні 2023-го становитиме 8°С. Це вищий показник за температуру 2022-го. Тож погода цього місяця буде лагіднішою.

Про це розповіла докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова у пресцентрі "Укрінформу".

За її словами, цього року температура повітря буде вищою, аніж у минулому. Зокрема, на заході України потеплішає на 2-4°С вище норми, а це — 12-13°С. На решті території країни ще краще — близько 12-15°С.

Опади у жовтні: де дощитиме найбільше

Вазіра Мартазінова також повідомила, що дощитиме рясно майже по всій Україні, а найбільше — у 10 областях:

  • Чернігівській,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Чернівецькій

За прогнозами, опади там становитимуть 120-150% від місячної норми (40-50 мм).

Водночас посушливими будуть Сумщина, Полтавщина та Дніпровщина.

Експертка зауважила, що листопад в цілому також буде теплішим, аніж торік. За її словами, у середині листопада можна очікувати перший сніг, який швидко розтане.

Нагадаємо, 28 вересня, в Україні буде сухо та тепло, однак на нас чекає сильний вітер, повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
325
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація