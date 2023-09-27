Яким буде жовтень 2023 року в Україні — прогноз метеорологині

Цього року другий місяць осені порадує теплом, але і дощитиме рясно.

Середньомісячна температура повітря у жовтні 2023-го становитиме 8°С. Це вищий показник за температуру 2022-го. Тож погода цього місяця буде лагіднішою.

Про це розповіла докторка фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова у пресцентрі "Укрінформу".

За її словами, цього року температура повітря буде вищою, аніж у минулому. Зокрема, на заході України потеплішає на 2-4°С вище норми, а це — 12-13°С. На решті території країни ще краще — близько 12-15°С.

Опади у жовтні: де дощитиме найбільше

Вазіра Мартазінова також повідомила, що дощитиме рясно майже по всій Україні, а найбільше — у 10 областях:

Чернігівській,

Київській,

Житомирській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Чернівецькій

За прогнозами, опади там становитимуть 120-150% від місячної норми (40-50 мм).

Водночас посушливими будуть Сумщина, Полтавщина та Дніпровщина.

Експертка зауважила, що листопад в цілому також буде теплішим, аніж торік. За її словами, у середині листопада можна очікувати перший сніг, який швидко розтане.

Нагадаємо, 28 вересня, в Україні буде сухо та тепло, однак на нас чекає сильний вітер, повідомили в Укргідрометцентрі.

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