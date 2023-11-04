Яким чином треба карати порушників комендантської години: пропозиція генерала поліції

"Гулянки" під час комендантської години, безумовно, є аморальними й неприпустимими.

В Україні діє воєнний стан, натомість усі живуть по мирних законах. У нас досі немає відповідальності за порушення комендантської години.

На цьому наголосив начальник Департаменту патрульної поліції, генерал Євген "Маршал" Жуков в інтерв'ю Сергію Пейчеву.

Як можна карати порушників

Жуков запропонував цілком адекватний, на його думку, підхід до покарання за порушення комендантської години. Йдеться про громадянські роботи на користь війська та українців.

"Я думаю, за порушення комендантської години, або в таких випадках, коли тусуються, танцюють, відпочивають у заборонений час, можна поїхати покопати окоп другої-третьої лінії оборони. Як то кажуть – "общественные работы". 15-30 діб за порушення. Всьо, бажаю здоров’я, сіли в автобус і поїхали", – переконаний начальник Департаменту патрульної поліції.

Йдеться про допомогу комунальникам, до прикладу, у Херсоні. Або ж порушники могли б поїхати в Нікополь, каже він, розбирати завали внаслідок ударів по школах або садочках.

"Це було би нормальна, на мою думку, громадська активна діяльність за порушення комендантської години", – вважає Євген "Маршал" Жуков.

Нагадаємо, в ніч проти 28 жовтня у Шевченківському районі Києва правоохоронці під час комендантської години виявили, що студенти-першокурсники влаштували вечірку.

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