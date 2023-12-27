Яким є ставлення українців до сусідніх країн: головні друзі і недруги — опитування

Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена до цього переліку) є Білорусь.

За результатами загальнонаціонального соціологічне опитування, проведеного Фондом “Демократичні інціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 8-15 грудня 2023 року, лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща.

Про це стало відомо з опублікованих результатів опитування понад 2 тисяч респондентів віком від 18 років.

Польща

Майже дві третини (66%) українців ставляться до Польщі позитивно, тоді як негативно – лише 8%. 22% громадян виказують нейтральне ставлення. При цьому кожен другий українець (51%) вважає, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів вважають, що поляки негативно налаштовані до України.

Білорусь

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Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена до цього переліку) є Білорусь. 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому більшість із них (58%) – однозначно негативно. Нейтральне ставлення демонструють 12% (найменший показник нейтральності серед усіх сусідів), а от позитивно наприкінці 2023 року до Білорусі ставляться менш, ніж 5%. Водночас переважна більшість українців вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% – однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців.

Молдова і Румунія

Позитивне ставлення у структурі суспільної думки переважає як до Молдови (49,5% проти 8% негативного), так і до Румунії (47% проти 9%, відповідно). Нейтрально ж до обох країн ставляться по 38% українців.

Словаччина

Громадська думка щодо Словаччини порівну розділилася між тими, хто має нейтральне ставлення до цієї країни, і тими, хто має позитивне сприйняття (по 38,5%).

Угорщина

Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, щодо якої наразі переважає негативне ставлення відносної більшості громадян (46%). Нейтральне ставлення – на другому місці, і його поділяють 27%, а от позитивне – 21%. При цьому уявлення українців про те, як угорське населення ставиться до України, також переважно негативне: так вважають 37% населення. 17% вважають, що угорці ставляться до України позитивно, а 29% – нейтрально.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, відповідно до соціологічного опитування, якби почалася війна із Росією, кожен третій поляк вирішив би втекти із країни, лише 15,7% пішли б добровольцями до армію.

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