Якими альтернативними джерелами світла можна запастися: пристрої, що працюють без електрики

На випадок відключень електроенергії, які трапляються все частіше і частіше, якими альтернативними джерелами освітлення можна скористатися у квартирі - читайте в матеріалі ТСН.ua

Які існують засоби освітлення без електрики

Свічки

Ринок пропонує велику кількість видів свічок різної цінової категорії. Найважливіша характеристика свічки — це час її горіння. Найкращими вважаються воскові свічки, трохи гірші, але теж непогані – стеаринові. Парафінові свічки дешеві, проте згоряють вони дуже швидко, в той час, як воскові та стеаринові горять довше, але й коштують дорожче.

Як виготовити свічку яка горить близько 12 годин читайте тут

Це простий та доступний спосіб освітлення має і свої мінуси. По-перше, свічки дуже пожежонебезпечні, адже вони використовують відкритий вогонь для освітлення, по-друге, відкрите полум’я швидко випалює кисень у приміщенні, тому при запалюванні великої кількості свічок вам швидко стане спекотно та душно.

Гірлянди, свічки інші освітлювальні пристрої на батарейках

При виборі таких пристроїв головне на що звернути увагу — це на тип батарейок. Краще віддати перевагу моделям, розрахованим на АА та ААА — це найпоширеніші та найдешевші елементи живлення, інші батарейки, зазвичай менш доступні.

Олійна лампа

Олійною лампою називають різноманітні світильники, які працюють на основі згорання олії. Наші предки називали такий світильник "каганцем" і використовувати для згорання лой — топлений жир рогатої худоби. Принцип дії олійної лампи схожий з принципом дії гасової лампи. Зробити її досить легко — в місткість заливається олія, туди опускається гніт. Гніт — це мотузка з рослинних або штучних волокон, який просочується олією. Другий кінець ґнота, закріплений над олією, підпалюється, і олія, піднімаючись по ґноту, горить.

Цей засіб освітлення теж вважається пожежонебезпечним, особливо якщо на таку лампу немає плафона, що захищає від відкритого полум’я.

Вартість масляних ламп від якоїсь сотні гривні може сягати декілька тисяч, якщо лампа з бронзи чи латуні, є декоративною чи стародавньою

Масляна лампа

Світлодіодні лампи на акумуляторах чи сонячних батареях

Твердотілі світлодіоди (LED) — це тип освітлення, у якому як джерело освітлення використовуються напівпровідникові світлодіоди, органічні світлодіоди або полімерні світлодіоди, а не електричні нитки, плазма чи газ. Завдяки низькому енергоспоживанню, світлодіоди використовують у світильниках, прожекторах, лампах, декоративній світлотехніці, а абсолютна більшість сучасних ручних ліхтариків використовують саме цей тип освітлювальних елементів.

Лампи на світлодіодах це більш безпечний тип освітлення.

В умовах відсутності енергоспоживання, звичайно, потрібно орієнтуватися на світильники зі світлодіодами на акумуляторах та сонячних батареях.

У світильнику на сонячній батареї остання слугує акумулятором, що накопичує сонячну енергію вдень і віддає її вночі у вигляді електричного струму. До того ж струму від сонячної батареї вистачає на заряджання смартфонів, смарт-годинників та інших девайсів. Для того, щоб отримати автономне джерело світла на сонячній батареї, вам знадобляться: LED-лампа з вбудованим акумулятором та USB-роз’ємом, USB-кабель та сонячна батарея з кріпленням.

LED-лампи з вбудованими акумуляторами виглядають як звичайні лампочки, але в їхньому корпусі розташований літій-іонний акумулятор. Такі лампи зовсім не гріються, а їх заряду вистачає до 5 годин роботи. Щоб така лампа працювала без електрики в умовах віялових відключень потрібно заздалегідь увімкнути люстру або світильник з такою лампочкою. Вона насичується енергією, і коли подача електрика зникне, завдяки накопиченій енергії буде продовжувати світити.

Вартість лампи на сонячній батареї від 100 до 700 грн, LED-лампочка із вбудованим акумулятором коштує від 200 до 500 грн.

LED-лампи з вбудованими акумуляторами

Туристичні ліхтарі з автономним живленням

На випадок відключення світла стануть у пригоді різноманітні туристичні ліхтарі, як то ліхтарі-лампи, ліхтарі для кемпінгу, ручні ліхтарі з сонячною батареєю, динамо-ліхтарі, налобні ліхтарики.

Більшість туристичних ліхтариків можуть працювати як від акумуляторів, так і від батарейок у звичному форматі АА або ААА, є ліхтарі на сонячних батареях.

Зазвичай заряду ручного ліхтарика на акумуляторі вистачає на 2 години роботи на повній потужності. Заряду ліхтаря на сонячній батареї вистачить для роботи протягом 6 годин.

У динамо-ліхтарів є ручка, обертаючи яку ви заряджаєте вбудований акумулятор.

Деякі з туристичних ліхтарів на вбудованих акумуляторах мають роз’єми USB та здатні працювати у режимі павербанку для заряджання ваших гаджетів.

В середньому, можна орієнтуватись на наступні ціни на автономні світильники:

кишеньковий туристичний ліхтарик: від 200 грн,

ручний динамо-ліхтарик: від 200 грн,

налобний ліхтарик: від 400 грн,

кемпінговий ліхтар: від 450 до 1000 грн,

ручний туристичний ліхтар: від 600 грн,

переносний акумуляторний ліхтар: від 800 грн,

кемпінговий динамо-ліхтар: від 2500 грн.

Кемпінговий ліхтар

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