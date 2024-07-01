Якими будуть "мінімалка" та прожитковий мінімум в Україні 2025-2027: в уряді спрогнозували цифри

Прожитковий мінімум 2025-2027 роках на одну людину, яка працює, на місяць становитиме 3 028 грн.

Уряд України не планує підвищувати мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум найближчими роками.

Про це йдеться у Бюджетні декларації на 2025-2027 роки, оприлюдненій народним депутатом Ярославом Железняком.

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У документі зазначається, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

Так, відповідно до прогнозу уряду, 2025-2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років - 2563 гривні;

гривні; дітей віком від шести до 18 років - 3196 гривень;

гривень; працездатних осіб - 3028 гривень;

гривень; осіб, які втратили працездатність - 2361 гривню.

"У 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році", - йдеться у тексті документу.

Щодо оплата праці працівників бюджетної сфери, то вона здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

"Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, також залишається на рівні 2024 року. Оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році", - зазначено у документі.

Нагадаємо, в уряді дали прогноз, що буде із економікою та доларом найближчі три роки.

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