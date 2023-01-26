Якими будуть обмеження електропостачання у Києві та на Дніпропетровщині завтра: відповідь YASNO

За словами гендиректора YASNO, Дніпропетровська область зараз перебуває у складному становищі з електропостачанням.

В YASNO повідомили, які обмеження електропостачання будуть діяти у п'ятницю, 27 січня.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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За його словами, після сьогоднішнього обстрілу є руйнування енергетичної інфраструктури щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині.

Проте енергетики відновили електропостачання. Тому після обіду вдалося повернутися до стабілізаційних графіків у Києві та Дніпропетровській області.

"На завтра маємо обмеження для Києва 991 МВт вдень і 663 вночі. Для Дніпра і області обмеження становитимуть 1200 МВт вдень і 1208 вночі", – сказав Коваленко. Зазначимо, що орієнтовне споживання для Дніпропетровської області – 2200 МВт.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару і атаки дронами 26 січня у Києві та двох областях тривали екстрені відключення світла. На Київщині окупанти влучили в енергетичний об’єкт і пошкодили багато цивільних об'єктів.

Також повідомлялося, що в Україні через похолодання знову збільшується споживання електроенергії.

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