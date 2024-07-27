Якими будуть відключення світла цієї зими: експерти поділилися невтішним прогнозом

В Україні очікуються значні проблеми з електропостачанням взимку 2024-2025 років, незважаючи на тимчасове покращення ситуації восени.

В Україні в серпні-жовтні значно скоротиться кількість відключень електроенергії. Однак вже взимку ситуація значно погіршиться. Може повторитись сценарій липня, коли через спеку відключення тривали по 7 годин поспіль.

Про це пише "Фокус" з посиланням на слова директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"У серпні–жовтні ситуація істотно покращиться через закінчення спеки та виходу із ремонтів блоків АЕС, ТЕС та ГЕС. Однак взимку тривалість обмежень може бути на рівні липня через низькі температури. І цей прогноз дійсний за відсутності нових суттєвих руйнацій енергооб'єктів", - зауважив Омельченко.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук також впевнений, що взимку електроенергії українським споживачам не вистачить, та наводить конкретні цифри. За його словами, у літні піки спеки та ремонтів дефіцит в енергосистемі сягав не "офіційні" 1,5–2,5 ГВт, а удвічі більше. Українська енергосистема могла виробити лише 8–9 ГВт за необхідних обсягів у 13 ГВт.

"Навіть при дефіциті у 2,5 ГВт обмеження електроенергії у критичних регіонах не становило б більше приблизно 6 годин на добу. Тому Укренерго може скільки завгодно видавати бажане за дійсне, але це ніяк не допоможе взимку. Проблеми будуть навіть якщо працюватимуть 8–9 блоків АЕС, відремонтують 2000 МВт теплової генерації, 1000 МВт гідрогенерації і буде тепла зима", - каже експерт.

Взимку енергосистема матиме гарантовані 11 ГВт потужностей, у той час як в період морозів, сезонного критичного енергоспоживання ми потребуватимемо 15–16 ГВт, продовжує експерт. Тож, на жаль, знову матимемо дефіцит 4–5 ГВт, проте через особливості функціонування енергосистеми взимку відключень буде, ймовірно, більше.

Масштаб відключень в липні дає нам уявлення про те, як ми житимемо взимку за умови, що не буде суттєвого погіршення дефіциту потужностей через нові можливі обстріли, погоджується експерт з питань енергетики Андріан Прокіп.

За його словами, базовий сценарій зими – відключення приблизно такого ж масштабу, як і в липні. Ситуація може бути дещо кращою взимку, якщо не буде нових обстрілів і втрат, а енергетичні компанії і промислові споживачі встигнуть побудувати більше потужностей з виробництва електроенергії. Але може бути зворотна ситуація, якщо внаслідок нових обстрілів буде втрачено додаткові потужності.

Нагадаємо, експерт з енегретичних питань Геннадій Рябцев раніше заявив, що українцям не варто готуватися до апокаліптичної зими, оскільки відключення світла триватимуть щонайбільше до 12 годин на добу.

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