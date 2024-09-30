Якими будуть відключення світла взимку: в "Укренерго" працюють над зниженням дефіциту

Україна може пережити зимові місяці взагалі без відключень світла або з мінімальними обмеженнями в пікові години споживання за умови плюсових температур. Якщо ж до країни прийдуть сильні морози, які триватимуть понад три дні, можуть бути запроваджені незначні обмеження.

Про це повідомив в.о.голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт під час виїзного засідання Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради, яке відбулося у Львові в понеділок, 30 вересня.

"За температури, яка характеризуватиметься або нульовими, або позитивними значеннями, ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі – вони не повинні перевищувати 1-1,5 тисячі МВт потужності", – пояснив Брехт.

Він уточнив, що такий обсяг обмежень означає, що обленерго застосовуватимуть одну чергу графіків погодинних відключень винятково в календарний зимовий період від початку грудня до кінця лютого.

За словами Брехта, якщо морози триватимуть три доби чи більше, дефіцит потужності в енергосистемі може збільшитися до 2-2,5 тисячі МВт. В такому разі варто очікувати відключень електрики впродовж 8 годин на добу, тобто застосування двох черг відключень. Але компанія вже відпрацювала низку компенсаційних факторів, які допоможуть значно знизити дефіцит.

Серед таких чинників голова "Укренерго" назвав:

збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт:

аварійну допомога з європейських країн обсягом 200 МВт;

введення в експлуатацію до кінця року об'єктів розподіленої генерації потужністю 500 МВт;

відновлення до початку зими 1 ГВт потужностей теплової генерації.

Крім того, вже цього тижня розпочнеться будівництво необхідної інфраструктури для підключення до енергосистеми плавучої електростанції потужністю 250 МВ.

Нагадаємо, Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Очільник ДТЕК попередив, що за найкращим сценарієм, цієї зими відключення електрики триватимуть у середньому п’ять годин на день.

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