Як найчастіше називали дітей жителі Києва та області: популярні та рідковживані імена

Як останнім часом називають дівчаток та хлопчиків у Києві та Київській області

За більш ніж 500 днів повномасштабної війни у пологових будинках та сховищах столиці народилося 2 337 хлопчиків і 11 689 дівчаток. Серед новонароджених — 426 двієнь та п’ять трієнь.

Як зазначають у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції у місті Київ найпопулярнішими іменами, які зберігають першість у рейтингу імен декілька років поспіль є Софія, Марія, Марк та Артем.

У першому півріччі 2023 року найпопулярнішими іменами для дівчат були Софія, Марія, Соломія, Єва.

Серед чоловічих імен за підсумками першого півріччя найпопулярнішими були Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Артем.

Кияни та жителі київської області називали новонароджених також новими та старовинними іменами

Рідковживані імена, якими називали дівчаток у місті Київ:

Пауліна, Марічка, Оріяна, Павліна, Євдокія, Клара, Орися, Весна, Ведана, Дана, Афіна, Астрід, Василина, Іванна, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Маркіза Ульяна, Вогнена, Арія, Стефа, Афіна-Пенелопа, Раїса, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властіліна.

Якими незвичайними іменами називали у Києві хлопчиків

Зореслав, Леслав, Северин, Яніслав, Ярема, Мар’ян, Терентій, Нестор, Леонтій, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф Максим, Корній, Єлизар, Будимир, Вір, Сімен, Маркіян, Гаврило, Ярило, Еней, Корвін, Серафим, Марко, Семен.

У Київській області найпопулярнішими іменами у першому півріччі 2023 року були такі імена:

Жіночі: Дарина, Каріна, Марія, Мілана, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія.

Чоловічі: Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Олександр, Назар, Дмитро.

Серед рідковживаних імен, які давали дітям на Київщині:

Жіночі -- Аліса, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія.

Чоловічі -- Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Тадей.

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