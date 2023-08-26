Якими іменами в Україні найчастіше називали малюків цього року - відповідь Мінюсту

У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі.

В Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року пыд час державної реєстрації народження так:

Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія;

Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

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У відомстві нагадали, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й водночас відсутнє добровільне визнання батьківства — ім’я для малечі визначається її матір’ю.

Нинішні українці можуть мати не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Нагадаємо, новонароджені українці з прифронтових регіонів позували у святковому вбранні.

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