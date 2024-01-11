Якими є три головні цілі для України на 2024 рік: пояснення економістки

Йдеться про санкції щодо РФ, ефективні переговори та правильне використання бюджетних коштів.
Економісти окреслили головні цілі для України на 2024 рік. І головне завдання – не економічне.
Про це пише заступниця Центру економічних стратегій Марія Репко у колонці для NV.
Три цілі для України
Як пише Репко, є три ключові мети на 2024 рік:
- забезпечити пакет санкцій проти Росії та залучити військову допомогу – дозволять перемогти, а потім дістати доступ до заморожених російських активів, щоб використати їх на відбудову, компенсації потерпілим та оплату поствоєнного боргу;
- ефективні переговори про членство в ЄС – істотно змінить геополітичне позиціонування України та стане тектонічним зсувом для державних політик;
- використання наявних в держбюджеті та на місцях ресурсів – кожна гривня має приносити максимально можливу користь, включно із проведенням непопулярних реформ.
Раніше йшлося про те, що Новий рік для України розпочався із масованих ракетних атак Росії, а на фронті ситуація впродовж 2023 року суттєво не змінилися. Окрім того, ситуація для Києва у плані військової допомоги стає все хиткішою. Яким буде для України 2024 рік, із якими викликами зіткнуться українські військові і чи є шанси на закінчення війни цьогоріч – читайте прогнози західних ЗМІ у матеріалі ТСН.ua.
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