Якими є втрати ворожої авіації внаслідок "дружнього вогню" ППО РФ – підрахунки The Insider

Росіяни зазнають втрат не лише завдяки потужним ЗСУ, а й через власну недолугість.

Інцидент з вертольотом Мі-24 10 квітня є щонайменше 13-м випадком за час війни, коли повідомлялося про втрати російської авіації від "дружнього вогню" ППО. При цьому більше ніж половини випадків сталося з початку 2024 року.

Про це пише The Insider.

Загальні втрати

Як зазначається, всього через можливі дії свого ППО були втрачені:

4 багатоцільові винищувачі Су-35;

3 винищувачі-бомбардувальники Су-34;

2 літаки ДРЛОіУ А-50У;

1 багатоцільовий винищувач Су-27;

1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8;

1 багатоцільовий вертоліт Мі-24.

Так, повітряний командний пункт Іл-22М11 після поразки вдалося посадити. Втім кадри пошкоджень демонструють, що літаку потрібний довгостроковий ремонт.

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня 2024 року ЗСУ знищили 451 730 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових.

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