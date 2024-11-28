Якісна підготовка до зими дозволила енергетикам втримати енергосистему після двох масованих атак – експерт

Попри другу атаку за тиждень, енергосистема зберігає цілісність та продовжує функціонувати. Енергетикам попри складні умови вдалося підготуватися до опалювального сезону і ця підготовка дозволяє оперативно реагувати на наслідки атак російських варварів і зберігати стабільність системи.

Про це повідомив Євген Магда, політолог та викладач, директор "Інституту світової політики".

«Сьогодні ранком сталася одинадцята атака на енергетичну інфраструктуру України з початку року. І – що не менш важливо – друга з початку опалювального сезону. Ворог продовжує цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах, намагаючись не лише залишити нас без світла, а й посіяти паніку та зневіру. В цьому сенсі плани агресора залишаються стабільними», - пише експерт.

Усі служби оперативно працюють над усуненням наслідків обстрілів. Міністерство енергетики координує відновлювальні роботи, забезпечуючи залучення всіх необхідних ресурсів. До роботи традиційно долучені ремонтні бригади, які вдень і вночі відновлюють пошкоджені об’єкти.

«Попри другу атаку за тиждень, енергосистема зберігає цілісність та продовжує функціонувати. Енергетикам попри складні умови вдалося підготуватися до опалювального сезону: завершено планові ремонти, накопичено необхідні запаси палива, було реалізовано додаткові захисні заходи», - наголосив експерт.

За його словами, основна ціль ворога – це спровокувати паніку.

«Тому інформаційна гігієна зараз є не менш важливою за фізичну. Поширення безвідповідальних прогнозів, надмірно песимістичних чи навпаки надмірно позитивних заяв, лише шкодить. Маємо розуміти, що події у віртуальному світі або повідомлення анонімних телеграм-каналів не змінять ситуацію зі світлом», - зазначив Євген Магда.