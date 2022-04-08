"Якісно і дуже швидко": Зеленський розповів, за скільки часу Україна підготує відповіді в опитувальнику щодо члентства в ЄС

"Якісно і дуже швидко": Зеленський розповів, за скільки часу Україна підготує відповіді в опитувальнику щодо члентства в ЄС

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Уряд підготує відповіді в опитувальнику щодо майбутнього членства України в Євросоюзі будуть готові орієтовно за тиждень.

Про це сказав президент України у своєму новому відеозверненні 8 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня під час візиту в Києві очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник щодо членства в ЄС.

Перед цим Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа. На що керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що в ОП будуть намагатися пришвидшити процес вступу України до Євросоюзу.