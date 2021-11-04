Якість українського палива досягне світових стандартів – Ukrainian Petroleum

У Харківській області завершується будівництво і модернізація першого в історії незалежної України приватного нафтохімічного підприємства – Ukrainian Petroleum.

Новий власник має намір працювати виключно з українськими видобувними компаніями і вважає, що головне завдання – розвивати українську економіку.

Про це в своєму інтерв'ю для видання "Енергобізнес" розповів президент інвестиційної промислової групи AES Group Костянтин Валеулін.

"Цифри імпорту бензинів за перше півріччя 2021 року рекордні – близько 115 тисяч тонн на місяць. Ми залежні від імпортних виробників і явно не розвиваємо власну галузь. Робота з українськими компаніями дозволить покрити необхідність в постачанні сировини для вітчизняного виробництва, знизить собівартість кінцевого продукту і зупинить відтік валюти з країни", – зазначає Костянтин Валеулін.

За його словами на сьогоднішній день є труднощі як з наявністю українського палива на українському ринку, так і з питаннями стандартної якості палива в цілому: "Ми хочемо, щоб український споживач, по-перше, отримав можливість вибору, а, по-друге, цей вибір був підкріплений більш високою якістю і низькою ціною, за рахунок того, що вітчизняний виробник може собі дозволити бути конкурентоспроможним на внутрішньому ринку. Як тільки ми вийдемо на ринок зі своїми продуктами, ціна для кінцевого покупця впаде".

Новий НПЗ буде використовувати технологію каталітичного риформінгу і гідроочищення. Контракти на поставку обладнання укладені з ліцензованими світовими компаніями. У планах компанії вже в першому кварталі 2022 року вийти на виробництво продукції бензолу хімічного 99,9%, н-гексан харчового, бензину стандарту Євро 5, дизель Євро 5 і мазуту марки м-100.

Інвестиції в проект модернізації і запуску Ukrainian Petroleum складуть близько 200 млн $. Для гарантії системності будівельних робіт і активних темпів модернізації AES Group заручилися підтримкою одного з кращих банків країни – "ПУМБ".

"Навіть якщо не брати до уваги створення додаткових робочих місць і стабільну сплату податків, що зробить нас найбільшим платником податків регіону, ми в значній мірі вирішимо питання українських видобувних компаній. Харків, Полтава та Суми – центр видобутку українського газового конденсату і легкої нафти. Ми будемо комфортні не тільки в питаннях логістики, а й більшою мірою – в якості послуг, що надаються з переробки. Крім цього, наш продукт дозволить частково замістити імпорт і збільшити експорт, що, безумовно, позитивно позначиться на ВВП країни і на нафтохімічної галузі в цілому ", – каже Костянтин Валеулін і підкреслює, що компанія тісно співпрацює з громадськими групами, місцевими громадами та органами влади , підтримуючи державну політику, спрямовану на розвиток вітчизняного бізнесу і зміцнення енергонезалежності країни.



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