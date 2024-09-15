Якість річкової води біля Києва: у "Київводоканалі" повідомили про єдиний ризик для українців

Ситуація на річках Сейм та Десна стабільна. Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває у межах норми. Єдиний ризик – можливий запах.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило про це 15 вересня.

На річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів столиці та Броварів перебуває у межах норми.

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", – повідомили фахівці.

Також, за словами експертів, загибелі риби не виявили.

"Показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано. Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині", – додали в міністерстві.

Ситуація з водою у Києві

За даними "Київводоканалу" та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах питної води на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання Києва перевищення не виявлено.

За даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

"Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик – можливий запах. Однак для його усунення "Київводоканалом" заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні "Київводоканал" застосовуватиме технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи", – повідомили фахівці.

Забруднення води на Сумщині та Чернігівщині

Щодо річки Сейм, на Сумщині у селищах Чумакове та Озаричі вміст розчиненого кисню у воді відповідає нормі. Вміст азоту амонійного теж перебуває в межах норми, за добу дещо зріс у селищах Чумакове та місті Мутин і перебуває у межах 0,09-0,22 міліграм на дециметр кубічний. Інші досліджувані показники залишаються в межах встановлених норм.

"На Чернігівщині відбувається покращення якості води річки Сейм, фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 7,65-7,95 міліграм на дециметр кубічний. Показник хімічного споживання кисню перебуває майже в межах встановленого нормативу", – повідомили фахівці.

Пляма забруднення, що рухається Десною, вже дійшла до Київської області. Станом на 15 вересня вона спостерігається між селами Літки та Рожни.

Раніше повідомлялося, що забрудення РФ річок Сейм та Десна завдало екосистемі України шкоди на 400 млн гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 13 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: