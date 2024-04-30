Яким буде курс гривні у другій половині 2024 року: прогноз

Курс гривні в Україні контрольований. Можливо, на друге півріччя Нацбанк виведе курс у діапазон 40-41 гривні за долар.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

"Все, що відбувається з гривнею, відбувається за бажанням Національного банку. Курс контрольований, хоч і ходить трошки вправо-вліво. Нацбанк, мабуть, на друге півріччя виведе гривню кудись в діапазон 40-41 і буде тримати там... Ніхто не буде вже приспускати до 39. В принципі, якщо ми подивимося, долар цього року укріпився проти всіх основних валют, проти євро в тому числі”, - наголосив Сергій Фурса.

За його словами, нелогічно буде, щоб гривня укріпилася проти євро.

“Тому певне послаблення гривні є цілком логічним. Цього хоче Мінфін, тому що в бюджеті курс передбачений, цього хоче МВФ. Тому Нацбанк дуже плавно відводить гривню до цього діапазону”, - підкреслив банкір.

Нагадаємо, що середнє значення курсу долара 2024-го становитиме 40,33 грн.

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