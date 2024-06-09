Який буде в Україні курс гривні та що впливає на національну валюту: деталі

В Україні на курс гривні впливає багато чинників. Проте ситуація наразі перебуває під контролем НБУ.

Про це “24 Каналу” повідомив економіст та член ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, у травні на курс гривні та послаблення національної валюти вплинула активізація бюджетних видатків. Деякі експерти тим часом прогнозують, що курс буде на рівні 40-41 гривні за долара. Проте Нацбанк таких прогнозів не дає.

Крім того, на курс впливає зменшення надходження валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року; лібералізація на валютному ринку; сезонність – в окремі періоди гривня посилюється, в інші – послаблюється.

“Чи може бути в Україні посилення гривні? Мабуть, може, але ми маємо не забувати, що зараз є війна й великий розбаланс валютного ринку, який Нацбанк покриває своїми інтервенціями. Чи буде "гривнепад"? Ні, не буде, тому що ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку. Чи буде банківська система в Україні стійкою? Звичайно буде”, – наголосив економіст.

Він також додав, що національній валюті “дуже важливо довіряти”. Зокрема, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.

“Ситуація під повним контролем Національного банку. Інфляція також, вона є невеликою сьогодні – 3,9%”, – підкреслив Василь Фурман.

Нагадаємо, що в Україні від червня зросли ціни на електроенергію, громадян також попередили про довготривалі відключення світла. Найближчим часом зростуть ціни і на пальне, прогнозується підвищення податків.

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