Який цинізм: у Маріуполі ворог вигадав ганебну рекламу для квартир на місці знищеного символу міста

В міськраді кажуть, що ворог намагається швидко заселити місто росіянами.

Російські окупанти в Маріуполі швидкими темпами зводять комерційну новобудову для продажу квартир на місці знищеного "Будинку з годинником". Задля продажу нерухомості загарбники вигадали цинічну рекламу.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У заяві вказано, що в січні 2023 року російські загарбники замість ремонту стерли з мапи Маріуполя його символ – "Будинок з годинником". На його місці окупанти пришвидшено зводять комерційну новобудову для продажу квартир під іпотеку.

Росіяни рекламують вигідне розташування новобудови в центрі міста як "біля моря та драмтеатру". Останній, нагадаємо, теж був знищений окупантами.

"Таким чином, ворог намагається швидко заселити місто росіянами, бо іпотека буде фінансово доступна лише більше-менш заможним громадянам рф", – зауважили в міськраді.

Там також нагадали, що в "Будинку з годинником" свого часу була майстерня відомих художників-монументалістів Кузьменкова та Константинова. 2021 року будівлю реконструювали. Під час російської блокади в укриттях будинку ховалися сотні місцевих родин.

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Новобудова в Маріуполі на місці знесеного "Будинку з годинником" / Фото: Маріупольська міська рада

Новобудова в Маріуполі на місці знесеного "Будинку з годинником" / Фото: Маріупольська міська рада

В міській раді зазначили, що загалом під час блокади Маріуполя росіяни зруйнували майже 50% багатоповерхівок міста. Своє житло втратили 52 тис. сімей.

Нагадаємо, що жителі зруйнованого "Будинку з годинником", на місці якого росіяни зводять багатоповерхівку під іпотеку, залишилися просто на вулиці.

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