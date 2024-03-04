Який напрямок фронту зараз є одним із найгарячіших: відповідь Лиховія

Там навіть більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку.

Зараз однією з найгарячіших точок фронту є Новопавлівський напрямок. Раніше його називали Мар’їнським.

Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі Радіо "Донбас Реалії".

Як розповів представник "Таврії", поблизу села Новомихайлівка Покровського району ворог зосереджує дійсно значні резерви. Туди загарбники перекидають підкріплення з російської глибинки, щоб взяти село.

"Вчора на Авдіївському напрямку було 20 штурмів, а на Новомихайлівці та її околицях – 30. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", – резюмував Лиховій.

Нагадаємо, Тарнавський розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку фронту.

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