Який обман приховує нова версія законопроєкту про мобілізацію: думка політичного експерта

"Драконівський" варіант першої редакцію закону про мобілізацію не пройшов. Це сталося тому, що він не просто не був не сприйнятий суспільством, він викликав загрозу спротиву і саботажу.

Про це ТСН розповів політичний експерт, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

У чому проблема

На думку Кулика, другий варіант цього ж самого законопроєкту також навряд чи викличе великого захоплення у суспільства, навіть у військових.

"Тому що там немає ключових речей і, до речі, зараз про це антикорупційний комітет говорить, що там багато корупційних ризиків і є позиції чисто декларативні", – зазначає експерт.

Наприклад, продовжує він, 36 місяців для військовослужбовця, який перебував на війні дають право на часткову демобілізацію. І депутати кажуть, що це є декларативний принцип, тому що це дає військовослужбовці право написати рапорт, а чи буде він демобілізований вирішує військове командування.

"Це не автоматично і це обман. Якщо ми подивимося про права, свободи, можливості залучення, справедливість, то очевидно ми побачимо, що там цього всього немає", – каже Кулик.

За його словами, система зберігає "радянщину" і "жуковщину" в підходах. І ресурсний підхід до військовослужбовця.

"Снаряди, військові, гроші – десь одного порядку, витратний матеріал. А люди – це не витратний матеріал, це мають бути активи оборони. Якщо це актив, він має бути зберігатися, примножуватися, підтримуватися і має бути певна відповідальність офіцера за втрати", – підсумував директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Раніше Данілов назвав "принципову річ" в мобілізаційному законопроєкті.

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