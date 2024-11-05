Який обсяг дров можна зберігати без покарання — роз'яснення від нардепа

Ухвалений законопроєкт спрямований на боротьбу з незаконними пилорамами й не стосується звичайних громадян

Проголосований Верховною Радою законопроєкт №9665, спрямований на вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини й не має на меті обмежувати громадян, які використовують дрова для обігріву власних осель.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один з авторів законопроєкту Максим Павлюк, передає пресслужба "Слуги народу"

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", – заявив депутат.

За словами депутата, ухвалений законопроєкт спрямований на боротьбу з "чорними лісорубами" та незаконними пилорамами й не стосується громадян, які використовують дрова для опалення своїх домівок.

"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", – зауважив Максим Павлюк.

Він зазначив, що для притягнення до кримінальної відповідальності потрібна наявність запасів деревини на суму понад 30 тисяч гривень. За даними платформи "ДроваЄ", це відповідає обсягам у 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах.