Який план перемоги запропонує Зеленський у США: Bloomberg розкрив важливі пункти

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться у Вашингтоні 26 вересня.

Важливими пунктами так званого плану перемоги, з яким український президент Володимир Зеленський наступного тижня ознайомить президента США Джо Байдена, стануть запрошення України до НАТО та зобов'язання Білого дому щодо постійного постачання сучасного озброєння.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Як розповіли співрозмовники видання, які забажали зберегти конфіденційність, план, який озвучить Зеленський, також передбачає чіткий шлях до членства в Європейському Союзі та економічні й безпекові домовленості.

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться у Вашингтоні 26 вересня.

Український президент також обговорить свій план з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, а також членами Конгресу від обох партій. Після цього “план перемоги” буде оприлюднено.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "план перемоги" буде реалізований, якщо західні партнери ухвалять низку важливих рішень до кінця цього року.

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