Який посуд можна використовувати у духовці, а що не варто ставити в жодному разі

Щоб запікати смачні та корисні страви у духовці потрібно підбирати правильний посуд. Не кожна ємність підійде для цього. ТСН.ua розповідає, який посуд можна використовувати у духовці.

Варто пам'ятати, що непристосований для використання в духовці посуд, може тріснути чи розплавитися через високу температуру.

Що в жодному разі не ставлять в духовку

Пластиковий — вироби з пластику ставити в духовку категорично заборонено. Ця ж заборона стосується також ємностей, які мають пластикові деталі. За високої температури матеріал починає плавитися та виділяти токсичні речовини.

Картонний та паперовий — такі матеріали легкозаймисті, тому краще не ризикувати і не ставити їх в духовку, де висока температура. Вийнятком є спеціальні паперові форми для кексів, які виробники просочують спеціальною речовиною.

Дерев'яний — хоча дерево в духовці і не загориться, але виріб точно потемніє і може потріскатися. Також не ставте до духовки каструлі або інші ємності з дерев'яними ручками.

Посуд, який краще використовувати з обережністю

Такі матеріали можна ставити до духовки, але потрібно пам'ятати про деякі важливі правила безпеки. Якщо їх порушити, можна зіпсувати посуд і страву.

Алюміній — сам по собі цей матеріал витримує високу температуру, однак, коли він контактує з кислотою, то починає виділяти токсичні речовини. Тому в такому посуді краще не запікати страви, які містять лимон, кисля ягоди чи кислий маринад.

Емальована каструля в духовці — емаль потріскається, якщо поставити виріб в гарячу духовку, а все через різкий перепад температур. Тому такі каструлі ставлять лише в холодну духовку, яка потім нагрівається. Також не варто розігрівати емальовану каструлю до 250 градусів і вище. Заборонено ставити в духовку вироби з тріщинами, навіть найменшими.

Скляний посуд для запікання в духовці — якщо виробник не вказав на склі, що воно жароміцне, краще не ризикувати. Коли скляний посуд попадає в розігріту духовку, на ньому можуть утворитися тріщини. Тому його, як і з емальованою каструльою, ставлять лише в холодну і витягують не відразу. Спочатку потрібно відчинити дверцята, щоб дати матеріалу трішки охолонути. Не використовуйте посуд, якщо на ньому є тріщини.

Чаша від мультиварки — умовно вони для запікання в духовці підходять, але їх можна використовувати лише тоді, коли у вас немає нічого кращого. Вони відрізняються тонким дном, а тому страва може пригоріти. Також краще не нагрівати чашу до температури вище 200 градусів.

Який посуд можна використовувати в духовці: особливості кожного матеріалу

Стальний — нержавіла сталь з антипригарним покриттям чудово підходить для використання в духовці. Цей матеріал легкий, жароміцний. Однак його легко подряпати, тому краще не розрізати всередині продукти ножем.

Чавунний — каструлі і сковорідки з цього матеріалу міцні та довговічні, вони швидко нагріваються, тому в них добре запікати продукти. Однак їхнім великим мінусом можна назвати вагу — вони дуже важкі.

Керамічний посуд для запікання — він добре прогрівається і довго зберігає тепло. Їжа в таких ємностях рівномірно готується, а тому зберігає максимум корисних властивостей. Однак за ними важко доглядати, адже потрібно ретельно мити після кожного використання.

Жароміцне скло — посуд можна використовувати в електричних або духових духовках. Він може легко перенести високу температуру і добре миється. А ще через прозоре скло комфортно дивитися на готовність продуктів.

Силіконовий — в основному його використовують для приготування різноманітних десертів. Він може витримати температуру до 250 градусів. Але зверніть увагу, що силіконовий посуд потрібно змінювати раз на 5 років, тому що з часом він починає виділяти токсичні речовини.

Глиняний — підходить для приготування перших та других страв, особливо, якщо виготовлений у вигляді горщика. Їжа, приготовлена в глиняному посуді, відрізняється неперевершеним смаком і добре пропікається. Тому в ньому готують найжорсткіше м'ясо.

Жаровня — це глибока кругла сковорода, яка має дві ручки і спеціально створена для духовки. Продукти добре пропікаються завдяки особливій формі.

Деко — зазвичай воно продається у комплекті з духовкою, тому точно підходить для запікання. Зазвичай їх виготовляють з суміші алюмінію та сталі. Воно підходить для пиріжків, пирогів, піци. А на решітці краще запікати рибу чи м'ясо.

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