Який позивний має Залужний: офіцер ЗСУ розкрив секрет

Користувачі Фейсбуку в захваті від позивного Залужного.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужний має позивний "Волонтер".

Про це він офіцер написав у соціальних мережах.

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"Хто не знає, позивний главкома Валерій Залужний "Волонтер". Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому. Слава Україні та її воїнам", - йдеться у дописі.

Користувачі Фейсбуку в захваті від позивного Залужного. Вони зауважують, що "Волонтер" найбільш відповідний позивний для Залужного. А одна із користувачок Мережі придумала, що головнокомандувач ЗСУ у цивільному має позивний "Бог".

Нагадаємо, колеги привітали "залізного генерала" Валерія Залужного з 50-річчям.

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