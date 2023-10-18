Який вигляд має аеродром Бердянська після атаки ЗСУ – супутникові фото

Напередодні ЗСУ вдарили по аеродромах у Бердянськ та Луганську. У мережі з'явилися супутникові фото, які демонструють, який вигляд він має після атаки.

Про це йдеться у повідомленні "Схем".

Деталі

На знімках Planet Labs за 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів "Схем", помітні місця ураження. На кадрі зображений стан частини злітної смуги летовища. Відомо, що раніше на ній розташовувались гелікоптери.

Супутникові фото аеродрому у Бердянську

Що відомо про атаку

У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

За словами росіян, атака українських військ на аеродроми Бердянська та Луганська стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Вони визнали що внаслідок нічної атаки зазнали втрат у живій силі та в техніці. Окупанти стверджують, що ЗСУ буцімто застосували далекобійні ракети ATACMS.

Удар підтвердили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, відзвітувавши про операцію DRAGONFLY. Так, росіяни втратили щонайменше 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Крім того, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Стало відомо, що по ворогу відпрацювали американськими ракетами ATACMS. Це підтвердив Володимир Зеленський, подякувавши США за підтримку. "Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – акцентував він.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив кадри потужної роботи ATACMS й наших воїнів.

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