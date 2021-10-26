Який вигляд має мобільний COVID-госпіталь, який розгортають у Херсонській області: фото, відео

У шпиталі зможуть розмістити 120 пацієнтів з короонавірусною хворобою.
У понеділок, 25 жовтня, у місті Каховка Херсонської області рятувальники почали розгортати на спеціально підготовленому майданчику центральної міської лікарні мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.
Як розповіли у пресслужбі ДСНС, цей мобільний шпиталь має 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.
Як уже повідомлялось, у ньому можуть розмістити 120 пацієнтів хворих на COVID-19.