Який вигляд має штаб Чорноморськоого флоту РФ у Криму через 3 місяці після атаки - партизани показали

Партизани показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі через три місяці після атаки ЗСУ по ньому.

Фото опублікували на сторінці руху "Атеш" в Телеграм-каналі.

Зазначається, що агенти партизанського руху з Севастополя побували біля пошкодженого штабу ЧФ РФ. За їхніми даними, КПП біля штабу продовжують працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати.

"Зруйнований штаб чорноморського флоту - це символ того, що російську армію буде розбито, а Крим - звільнено. Ми працюємо над тим, щоб у 2024 році зруйнованих військових об'єктів було набагато більше!", - йдеться у повідомленні.

Атака по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару. Згодом у ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу ЧФ РФ. Та повідомили, що для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ були використані ракети Storm Shadow.

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