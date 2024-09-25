Який вигляд мають повістки, надіслані "Укрпоштою": перші фото

На конверті є надпис - "Вручити особисто".

В Україні розпочали надсилати повістки поштою. Днями стало відомо, що в автоматичному режимі військовозобов’язаним було направлено загалом близько шести тисяч повісток.

Який вигляд мають надіслані поштою повістки, повідомив один з Телеграм-каналів.

За інформацією ресурсу "Чесні новини України", повістки поштою отримали військовозобов'язані у Києві та на Закарпатті. Фото саме цих документів і показав Телеграм-канал.

На одному фото - повістка відправлена Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією, а інша - Хустським РТЦК та САП. На конвертах зазначено: "Повістка від ТЦК. Вручити особисто".

Повістка, яка надіслана поштою Фото: Телеграм-канал "Чесні новини України".

Повістка, яка надіслана поштою Фото: Телеграм-канал "Чесні новини України".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

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