Який завтра день – все про 16 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

Який завтра день – все про 16 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

16 січня 2022 року – неділя. В Україні вшановують пам'ять Кіборгів. Це важлива для українців пам’ятна дата, яку запровадили за ініціативи бійців, що вижили у боях за Донецький аеропорт. Цього дня в Україні проводять пам’ятні заходи, щоб вшанувати захисників, які поклали життя за свою державу.

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Який завтра день в Україні і світі

16 січня в Україні — день пам’яті Кіборгів. Це важлива для українців пам’ятна дата, яку запровадили за ініціативи бійців, що вижили у боях за Донецький аеропорт. Цього дня в Україні проводять пам’ятні заходи, щоб вшанувати захисників, які поклали життя за свою державу. В народі їх називають “Кіборгами”. Сьогодні вони є символом патріотизму та відданості незалежній Україні. Всі бійці, які захищали ДАП, отримали державні нагороди (деякі з них — посмертно).

16 січня день пам'яті Кіборгів

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року. Тоді найманці та сепаратисти захопили його термінали. Того ж дня українці змогли повернути контроль за летовищем, завдавши нищівного удару терористам. Але бойові дії тривали до 25 січня і закінчилися лише тоді, коли Донецький аеропорт було повністю зруйновано. Понад 200 бійців в тих боях віддали своє життя.

16 січня святкують День лідовара (заливника льоду). Ці люди працюють на великих аренах або просто готують маленькі місцеві ковзанки до зимового сезону. Дату обрали на честь дня народження 1901 року американського інженера Френка Замбоні. Саме він винайшов машину для заливання (відновлення) льоду на ковзанці. До цього люди робити це вручну.

А ще 16 січня святкують Всесвітній день The Beatles. Це свято було створено для багаточисленних шанувальників гурту, а також для всіх тих, хто з повагою ставиться до світової музичної культури. Саме гурт The Beatles справедливо вважають одним з найпопулярніших у світі. Їхні пісні пропагандують мир, любов до ближнього, добро та пошук істини. Ще й досі феномен гурту залишається справжньою загадкою. Адже протягом багатьох десятиліть він все ще дуже популярний.

Саме 16 січня 1957 року у Ліверпулі відкрився клуб Cavern, якому судилося стати першим місцем, де виступав тоді ще нікому не відомий гурт. А сам гурт було створено 1956 року також в Ліверпулі 16-річний юнак Джон Леннон, який захоплювався творчістю Елвіса Преслі. Гурт вирішили назвати The Quarrymen. Виступали молоді люди зазвичай на шкільних вечірках. А фінансову та психологічну підтримку отримували від матері Леннона.

6 липня 1957 року Джон Леннон з гуртом грали на концерті в місцевій церкві. Там юнак познайомився з Полом Маккартні. На відміну від Леннона (з його бунтівним характером), Пол був дуже спокійним та врівноваженим. Маккартні запросили до гурту, адже він вмів віртуозно грати на гітарі. Тоді виявилося, що Пол також вміє писати пісні. 1958 року Маккартні приводить до гурту Джорджа Харрісона, який мав музикальний досвід. Зрештою, саме ці троє юнаків стали основою The Quarrymen.

16 січня Всесвітній день гурту The Beatles / pixabay.com

Вони мріяли про всесвітнє визнання, а тому грали на будь-яких заходах та концертах. В квітні 1960 року гурт змінив назву на The Beatles. Згодом вони гурт почав грати в пабах та нічних клубах, співаючи інколи і своїх авторських пісень. З 1961 року вони почали постійно з’являтися на сцені клубу Cavern. Там же з’явилися і перші шанувальники їхнього таланту.

Також 16 січня — Міжнародний день гострої та гарячої їжі. Гурмани зі всього світу додають до своїх страв пекельні спеції, щоб насолодитися дивним смаком. Традиційно цього дня найпопулярнішою приправою стає гострий чилійський перець та перець халапеньйо. Вони часто додаються до страв з м’яса, соусів та навіть різних напоїв.

16 січня Всесвітній день снігу / Pexels

Щорічно в третю неділю січня святкують Всесвітній день снігу. Цього року свято випадає на 16 січня. Багато людей з нетерпінням чекають білу пору року, коли все навкруги засипає сніг. Він створює відчуття казки, чистоти, святковості. Свято запровадила Міжнародна організація лижного спорту 2012 року. Головна мета його — залучити дітей та дорослих людей до активного відпочинку зимою, інформувати про користь зимових видів спорту.

Яке завтра свято ще в світі:

Всесвітній день релігії;

День “Нічого”;

День Дракона;

День пам’яті про заборону в США;

Маленький Новий рік в Японії.

Яке завтра, 16 січня, церковне свято

16 січня - вшанування пам'яті святого мученика Гордія / https://azbyka.ru/

16 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Гордія. Народився та виріс він в християнській родині, в місті Кесарії в III столітті. В зрілому віці став на військову службу і дослужився до сотника (начальника) війська. Коли почалися гоніння християн вирішив піти зі служби та оселитися самітником в пустелі.

Згодом повернувся на Батьківщину, де тоді за належність до християнської релігії катували та вбивали. Під час язичницького свята вголос почав проповідувати Боже слово та назвав себе християнином. За що був арештований та піддався жорстокій карі. Не відступив від віри навіть під страхом смерті. За що був вбитий.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 січня

Які завтра іменини: Гордій, Ірина, Аріна.

Талісманом людей, народжених 16 січня, є онікс. На Сході цей камінь вважали символом скорботи. А ось в Єрусалимі онікс вважався священним каменем. Ним прикрашали стіни храму та трон Соломона. З давніх часів його носили виключно чоловіки, але сьогодні він підійде і вольовим жінкам.

16 січня народилася англійська супермодель, акторка, Кейт Мосс / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1943 рік — всесвітньовідомий англійський композитор, Браян Фернехоу;

1948 рік — американський кінорежисер, Джон Карпентер;

1959 рік — британська соул-виконавиця нігерійського походження, Шаде Аду;

1962 рік — сучасний український композитор, Людмила Юріна;

1966 рік — український скрипаль, Василь Попадюк;

1969 рік — ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі, Елайа;

1970 рік — український композитор, диригент і філософ, Сергій Ярунський;

1973 рік — український бадмінтоніст, Владислав Дружченко;

1974 рік — англійська супермодель, акторка, Кейт Мосс;

1981 рік — гітарист нью-йоркської групи The Strokes, Нік Валенсі;

1983 рік — український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра", Андрій Русол.

Що не можна робити в цей день

16 січня заборонялося хвалитися, люди вірили, що тоді Гордій все відбере.

Вірили, що у Гордіїв день відьми виходять на полювання, тому намагалися не виходити з дому.

Ввечері 16 січня не робили ніякої важкої роботи.

Народні прикмети і традиції на 16 січня

Якщо 16 січня біля будинку побачити зайця, скоро похолодає / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: за вікном заметіль, бджоли будуть добре роїтися;

місяць знаходиться в колі, буде сильний мороз;

якщо 16 січня біля будинку побачити зайця, скоро похолодає;

по небу пливуть хмари, значить буде хуртовина;

на деревах 16 січня іній, погода буде сухою та ясною;

на деревах тріщать гілки — до морозу;

на небі 16 січня яскраві зірки, буде ясна погода.

На Гордіїв день, а саме так називали 16 січня наші предки, господині робили ватрушки з сиром. Також на столі обов’язково були сирні страви, що повинно було принести в дім щастя.

Погода на завтра, 16 січня

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Завтра, 16 січня, в Києві до вечора хмарна погода, без опадів. У Львові опадів не передбачається, хмарно. В Одесі похмурий ранок зміниться ясним днем. Опадів не очікується. У Харкові хмарно і без опадів.

Температура повітня в Києві -1 вдень та -4 вночі. У Львові вночі очікується до -4, а вдень +1. В Одесі вдень +2, вночі -2. В Харкові -4 вночі та -1 вдень.

Пам’ятні дати 16 січня

16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні переходить на державну мову / pixabay.com

В цей день рік тому вся сфера обслуговування в Україні переходить на державну мову, а в Німеччині обирають нового лідера партії ХДС, яку тривалий час очолювала Ангела Меркель.

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 січня: