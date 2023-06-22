Який сьогодні, 22 червня, день – все про події, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 22 червня, День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила Олександрійського. До Нового року залишилося 192 дні.

22 червня 2023 року — четвер. 484-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 22 червня, церковне свято

22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила Олександрійського. Жив він у IV-V століттях та отримав досить непогану на той час освіту. Незабаром вирішив він відмовитися від усього мирського і присвятити своє життя вивченню Слова Божого. Спочатку Кирило провів шість років у пустелі, де відмовився від їжі (крім хліба і води), постійно молився. Тоді він став кліром у святого Феофіла.

Довгий час Кирило читав проповіді, далі став дияконом, а потім ще й єпископом. В цей час він активно боровся проти єресі, руйнував язичницькі капища, прославляючи християнство. За це в православній церкві його вважають одним із найбільш значущих. Помер своєю смертю 444 року.

Що не можна робити цього дня

Не варто сваритися з рідними, лихословити.

Не вбивайте комарів після полудня, інакше наступного дня їх стане ще більше.

Утримайтесь від робіт з рослинами, це несприятливий час для пересаджування і висаджування.

Народні прикмети і традиції на 22 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильна активність бобрів вказує на те, що скоро піде дощ;

дощить — восени чекайте на велику кількість грибів;

над водою вранці стелиться туман — до сонячної погоди;

собака погано їсть або почала їсти траву — піде сильний дощ;

гроза — до поганого збирання сіна;

дме північно-західний вітер — до непогоди та хвороб.

22 червня сильна активність бобрів вказує на те, що скоро піде дощ / Фото: Pexels

В давнину часто говорили, що "На Кирила починається справжня літня спека", адже вже встановлювалася стабільно тепла погода. Взагалі селяни вітали помірну спеку, адже вона позитивно впливала на город. Також вірили, що 22 червня сонце віддає всі свої сили землі. Тому у наших предків існувало чимало різних обрядів, щоб задобрити небесне світило і отримати великий урожай.

Погода на 22 червня

Сьогодні, 22 червня, в Києві ранок безхмарний, але вдень вже все зміниться, без опадів. У Львові ранок ясний, але в другій половині дня з'являться хмари, також з обіда почнеться дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, яка ввечері може змінитися на хмарну, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +30 вдень та +20 вночі. У Львові +26 вдень та +17 вночі. У Харкові +26 вдень та +15 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 22 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 червня:

1634 рік — Рембрандт одружується зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стає його музою;

1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;

1675 рік — англійський король Карл II засновує Гринвіцьку обсерваторію;

1889 рік — німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина";

1915 рік — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 рік — в Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом;

1941 рік — у в'язницях Львова розпочинається розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;

1944 рік — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік — до ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 червня

Які сьогодні іменини: Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.

Талісманом людини, народженої 22 червня, є аквамарин. Довгоочікувана слава прийшла до цього каменю лише у XVIII столітті, коли стали модними пастельні відтінки. В давнину з нього виготовляли лінзи. В Середні Віки аквамарин вважали каменем водної стихії, тому всі капітани кораблів носили прикраси з цим каменем.

Цього дня народилися:

1877 рік — український композитор та музикознавець Болеслав Яворський;

1979 рік — український гімнаст, віцечемпіон Олімпіади-2000 Роман Зозуля;

1981 рік — український телеведучий, актор Сергій Притула.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 червня День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні / Фото: Pexels

22 червня День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Саме цього дня розпочалася нова фаза Другої світової війни на території сучасної України та деяких інших країн. Згідно зі статистикою в ній загинуло близько 20% наших земляків. День пам'яті був створений 2000 року указом президента України Леонідом Кучмою. Цього дня вшановуються всі ті, хто загинув в результаті бойових дій на території нашої країни. Україна зазнала найбільших втрат за період війни. Згідно з даними, які були опубліковані істориками, Друга світова війна забрала життя 5 мільйонів українських військових, 5 мільйонів мирних жителів та ще 2 мільйона стали примусовими гастарбайтерами у нацистській Німеччині. В той період були знищені цілі міста і села.

Також 22 червня Всесвітній день тропічного лісу. Хоча це досить молода, але дуже важлива екологічна подія, яка була започаткована організацією Rainforest Partnership 2017 року. Тропічні ліси є невід'ємною частиною природи, адже тут живе чи не половина тварин і рослин земного шару. А ще тропічний ліс дає нам воду і підтримує клімат у нормальному стані, поглинаючи вуглекислий газ. Головна мета цього дня полягає у приверненні уваги людства до проблеми зникнення тропічних лісів.

А ще 22 червня Міжнародний день Фольксваген-Жук. Присвячена ця щорічна подія культовому автомобілю Volkswagen Beetle, а саме важливій ролі, яку відіграв він в історії та культурі автомобілебудування. Це авто також було відоме як "народний автомобіль". Вперше його представили 1938 року і він швидко завоював любов багатьох людей. Сам же пам'ятний день був заснований 1995 року.

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