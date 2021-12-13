Яке завтра свято – все про 14 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 14 грудня, церковне свято, що не можна робити

14 грудня 2021 року – вівторок. Цього дня 1900 року в Берліні під час засідання Фізичного товариства фізик Макс Планк викладає свою квантову теорію, а 1918 року після взяття Києва військами Директорії зрікається влади гетьман Павло Скоропадський, що стало припиненням існування Української держави.

До Нового року залишилось 17 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

14 грудня в Україні вшановують пам’ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська катастрофа, яка сталася в 1986 році, вважається однією з наймасштабніших техногенних аварій в усьому світі. Після неї почали ставитися з пересторогою до “мирного атома”, адже він може бути дуже небезпечним. Щороку в Україні саме 14 грудня вшановують пам’ять тих героїв, які першими приїхали на виклик і почали ліквідацію наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. Офіційно пам’ятну дату було встановлено тільки в 2006 році, але ще від 1986 року проводяться різноманітні заходи.

14 грудня вшановується пам'ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС / commons.wikimedia.org

1970 року почалося будівництво Чорнобильської АЕС. Для працівників станції та їх сімей поруч звели місто Прип’ять. А перший енергоблок підключили вже 27 вересня 1977 року. Згодом почали працювати ще 3 енергоблоки.

О першій ночі 26 квітня 1986 року на ЧАЕС почали проводити плановий експеримент, під час якого повинні були відключити систему аварійного охолодження на 4 реакторі і виміряти показники турбогенератора. Внаслідок непрофесійних дій, а також особливості конструкції самого генератора, рівень потужності, який мав становити всього 30%, встановили на 50%. Реактор кілька годин працював без аварійної системи охолодження, а потім оператор просто не зміг втримати його показники на потрібному рівні. Згідно з інструкцією в такому разі роботу мали зупинити, але працівники станції продовжили експеримент. О 1 годині 23 хвилини пролунало два потужних вибухи, внаслідок яких 4 енергоблок був повністю зруйновано.

Чорнобильська катастрофа стала однією з наймасштабніших техногенних аварій в світі / commons.wikimedia.org

Через 5 хвилин після аварії на місце прибули бійці воєнізованої пожежної частини, а це – 14 пожежників і лейтенант Володимир Правик. Йому було всього 24 роки, мав дружину і доньку. Пожежники почали боротьбу з полум’ям. Через деякий час їм на допомогу прибула ще одна машина з пожежної частини в Прип’яті. Вогнеборці не мали дозиметрів, але розуміли, що перебувають на місці сильного радіоактивного випромінювання. Вони прибули туди без будь-якого додаткового обладнання чи захисту. Пожежу вдалося загасити через 5 годин після вибуху.

Люди, які першими прибули на місце аварії, отримали дози випромінювання, несумісні з життям. Симптоми почали проявлятися відразу. Їх відправили на лікування до Москви, але вони померли в перші тижні після катастрофи. Це була 31 людина, серед яких і 24-річний лейтенант. Ще 134 людини отримали променеву хворобу.

Завдяки героїчній жертві ліквідаторів, які першими прибули на місце аварії, вогонь вдалося швидко загасити / commons.wikimedia.org

Інформація про вибух ретельно приховувалася від громадян урядом СРСР. Сотні тисяч пожежників, рятувальників, медиків працювали протягом кількох місяців в районі ЧАЕС. Їхнє завдання було – зачистити територію від радіоактивних уламків. Саме завдяки цим людям над 4 енергоблоком був зведений захисний саркофаг.

Яке завтра свято в світі :

Всесвітній день мавп;

День Мартірових Інтелектуалів в Бангладеш;

День штату Алабама в США;

День юшки по-марсельські і Національний день печива в США.

Яке завтра, 14 грудня, церковне свято

14 грудня - день святого пророка Наума / commons.wikimedia.org

14 грудня в церковному календарі – день святого пророка Наума. Жив він в 7-8 столітті в Єзекії, а народився в місті Елкош (Галілея). За народними твердженнями він був покровителем доброчинства, знань і розуму. Наум був одним з 12 старозавітних пророків. Він є автором “Книги пророка Наума”, яку написав, приблизно, в 663-612 років до Різдва Христового. В ній Наум пророкує крах ассирійської Ніневії через те, що цар Сеннахіріма не буде поклонятися Богу. Практично немає жодних подробиць життя пророка Наума. Проте, згідно церковних переказів, він помер на 45 році житті і був похований в рідному місті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 грудня

Які завтра іменини: Наум, Дмитро, Філарет, Порфирій, Анастасія.

Талісманом людей, народжених 14 грудня, є сапфір. Назва дорогоцінного каменю походить з грецького “сапфеірос”. Це різновид корунду. В старовинних писаннях 10 століття цей камінь рекомендують носити як жінкам, так і чоловікам. Але сапфір не підходить ледачим людям. Цей камінь допомагає добитися внутрішньої рівноваги, мати розважливий розум.

Цього дня народилися:

1503 рік – письменник, астролог Нострадамус;

1821 рік – екофілософ і поет українського походження Микола Щербина;

1840 рік – український письменник, культурний діяч, драматург і прозаїк Михайло Старицький;

1850 рік – український графік і живописець Микола Кузнецов;

1884 рік – український церковний діяч, професор Духовної семінарії, єпископ Микола Чарнецький;

1946 рік – британська акторка Джейн Біркін;

1947 рік – перша жінка на посаді президента Бразилії Ділма Русеф;

1972 рік – перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, посмертно Герой України, капітан СБУ Геннадій Біліченко;

1988 рік – американська співачка і акторка Ванесса Гадженс.

Що не можна робити цього дня

14 грудня не можна було їсти на уроках, бо все вивчене з'їси, а також залишати книгу відкритою, бо забудеш все, що вивчив.

Після укладання будь-якої угоди заборонялося дивитися в дзеркало, бо домовленості будуть порожніми.

14 грудня не варто виходити з дому після заходу сонця, тому що на вулиці можна зустріти нечисту силу.

Коли подаєш гроші, не дивись в очі жебракові, щоб не опинитися на його місці.

Народні прикмети і традиції 14 грудня

14 грудня глухо гавкають собаки – на снігопад / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо дме північний вітер – буде похолодання;

якщо на небі 14 грудня переливаються зірки, почнеться хуртовина;

глухо гавкають собаки – на снігопад;

хмари пливуть проти вітру, прийде похолодання.

В народі Святого Наума вважали покровителем всіх людей, які займаються розумовою працею. Традиційно саме цього дня (по старому стилю це було 1 грудня) діти йшли до школи. Віряни молилися святому Науму, щоб той дарував заступництво в розумовій праці. В давні часи зранку вся сім’я учня повинна була піти до церкви і отримати благословення. Потім до хати приходив вчитель, якому віддавали підлітка. Останній обов’язково тричі вклонявся наставнику.

Прогноз погоди на завтра, 14 грудня

Завтра, 14 грудня, в Києві весь день буде хмарна погода, але вдень може початися дрібний сніг, який йтиме до вечора. В Одесі без опадів, але сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. У Львові похмуро, дрібний сніг може йти лише вночі. У Харкові без опадів, хмарна погода.

Температура повітря 14 грудня в Києві до +2 градусів. В Одесі вдень стовпчики термометрів покажуть +6. У Львові вночі -5, а вдень до -2 градусів. В Харкові вдень +1.

Пам’ятні дати 14 грудня

14 грудня 2020 року у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу / Pexels

В цей день рік тому в Україні стартувала допомога 8000 гривень для ФОП, а у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу.

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 грудня: