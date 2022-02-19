Який завтра день – все про 20 лютого, що не можна робити, день ангела, прикмети

Який завтра день – все про 20 лютого, що не можна робити, день ангела, прикмети

20 лютого 2022 року – неділя. Цього дня в Україні День Героїв Небесної Сотні і День початку російської агресії проти України. Саме цього дня 2014 року почалася військова операція з метою захоплення автономної республіки Крим.

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Який завтра день в Україні і світі

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні. Мабуть немає українця, який не пам’ятав би ті криваві події, які проходили 2013-2014 рр. Для нас вони стали справжнім зламом у свідомості, адже до цього в Україні жодні народні протести не мали кривавої розв’язки. Від перших куль силовиків мітингувальники загинули ще наприкінці січня 2013 року, але саме 18-20 лютого 2014 відбулося найгарячіше протистояння в центрі Києва. Тоді близько сотні мітингувальників загинули, віддавши своє життя за споконвічне бажання нації – мати демократичну, вільну та розвинуту країну. Загиблих назвали “Небесною сотнею”, а 20 лютого запровадили день пам’яті Героїв Небесної Сотні.

В листопаді 2013 року тодішній президент Віктор Янукович відмовився від Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Тобто, він хотів повернутися до проросійської політики. І це рішення обурило всіх прогресивних українців. Вечером 21 листопада на Майдан Незалежності почала сходитися молодь, яка кричала гасла за євроінтеграцію України. Опозиційні сили підтримали мітингувальників. Але влада на протести не зважала, лише почала стягувати до Києва спецпідрозділи “Беркут” з регіонів країни.

Меморіал "Небесній Сотні" у м. Київ / commons.wikimedia.org

Вночі з 29 на 30 листопада влада вдалася до силового розгону, знайшовши для цього привід, що потрібно встановити на площі новорічну ялинку. “Беркутівці” застосовували до людей особливо жорстокі методи, а деякі мітингувальники змогли знайти прихисток лише в Михайлівському соборі. Серед них були і неповнолітні. Таке поводження обурило українців. До Києва почали з’їжджатися люди з усієї країни. Але президент і далі не зважав на протести.

В ніч на 11 грудня силовики ще раз спробували розігнати мітингувальників. Але їм це не вдалося зробити. Тоді в парламенті проголосували за справжні “диктаторські закони”, які унеможливлювали будь-які людські протести.

Перші людські жертви з’явилися 21 січня. Спочатку загинув Юрій Вербицький, якого викрали з лікарні, де він перебував після побиття, довгий час катували і покинули в лісі. 22 січня від пострілів загинув 20-річний Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.

18 лютого Уряд мав проголосувати за повернення Конституції 2006 року, яка надавала йому більше повноважень. Зранку до Верховної Ради рушила колона беззбройних людей. Проте вони були зустрінуті “тітушками” та силовиками з газовими гранатами. Ввечері “беркутівці” зробили оголошення, щоб Майдан покинули жінки з дітьми і почали наступ. В ході цього штурму загинуло 20 осіб.

19 лютого мітингувальники змогли відбити Майдан завдяки підкріпленню. А 20 лютого став найкривавішим днем в історії Революції Гідності. Силовики почали відкрито застосовувати вогонь, в мережі поширювалося відео зі снайперами. Цього дня ще близько 70 людей було вбито.

Прощання з загиблими 21 лютого 2014 року / commons.wikimedia.org

Ввечері 20 лютого український Парламент зібрався і прийняв постанову про незаконні дії силовиків. 21 лютого відбулося прощання з загиблими. В ніч на 22 лютого колишній президент Віктор Янукович покинув Україну і нині перебуває на території РФ.

20 лютого – День початку російської агресії проти України. Саме 20 лютого 2014 року почалася військова операція, метою якої була окупація автономної республіки Крим. 2022 року цьому конфлікту виповнюється 8 років.

Яке завтра, 20 лютого, церковне свято

20 лютого - день пам'яті Луки Елландського / commons.wikimedia.org

20 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Луки Елландського. Згідно з переказами народився в місті Кастопія (Ерміонія) 896 року. Дотримувався жосткого аскетизму у всьому, що його стосувалося, а ось до оточуючих відносився доброзичливо і щедро. Був відомим духовним наставником, хоч і не мав духовного сану. В 14 років прийняв життя ченця, а вже на схилі літ поселився біля гори Гелікон. Там навколо нього утворилася громада. Преподобний Лука збудував тут разом зі своїми послідовниками монастир, де зцілював хворих і виганяв бісів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 лютого

Які завтра іменини: Лука, Парфеній, Олександр, Петро, Олексій.

Талісманом людини, народженої 20 лютого є корал. Цей камінь у багатьох асоціюється з українським традиційним одягом минулих століть. Хоча корали могли собі дозволити лише заможні панянки.

20 лютого народився український письменник, член уряду УНР у вигнанні Улас Самчук / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1905 рік – український письменник, член уряду УНР у вигнанні Улас Самчук;

1921 рік – Микола Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА Микола Савченко-Миколенко;

1924 рік – американський актор, режисер і продюсер, перший актор афроамериканського походження, що отримав Оскар, Сідні Пуатьє;

1951 рік – британський прем'єр-міністр Ґордон Браун;

1966 рік – американська супермодель і акторка Сідні Кроуфорд;

1967 рік – популярний американський рок-музикант Курт Кобейн;

1988 рік – співачка Ріанна.

Що не можна робити в цей день

20 лютого заборонялося грати весілля.

Не варто робити великі покупки.

Народні прикмети і традиції на 20 лютого

20 лютого захід сонця червоного кольору до холодного літа / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо в полудень піднявся вітер, то урожай ярих буде гарним;

захід сонця червоного кольору до холодного літа;

20 лютого хмари пливуть високо, буде гарна погода;

якщо хмари синього кольору, чекайте потепління;

20 лютого несподівано загримів грім, влітку сінокоси пропадуть.

В народі вважили, що сни, які наснилися в ніч на 20 лютого, є віщими. А ще казали, що вони принесуть щастя та добробут, особливо тим людям, які цього дня святкують іменини.

Погода на завтра, 20 лютого

Завтра, 20 лютого, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, але до вечора хмари розсіються, опадів не передбачається. В Харкові похмуро і без опадів.

Температура повітря в Києві +6 вдень і +2 вночі. В Львові +6 вдень і близько нуля вночі. В Одесі +9 вдень і +4 вночі. В Харкові +6 вдень і +2 вночі.

Пам’ятні дати 20 лютого

20 лютого 2021 року вчені знаходять під льодовиками Антарктиди загадкових істот, які жили в темряві / Pexels

В цей день рік тому вчені знаходять під льодовиками Антарктиди загадкових істот, які жили в темряві.

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 лютого: