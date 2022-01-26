Який завтра день – все про 27 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

27 січня 2022 року – четвер. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. В період з 1933 по 1945 роки відбувалося навмисне знищення єврейського народу нацистами. За цей час було знищено понад 5 млн осіб.
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Який день в Україні і світі
27 січня Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Ця подія була затверджена 1 листопада 2005 року на Генеральній Асамблеї ООН. Тоді ж підписали Резолюцію, присвячену Голокосту. В документі зазначалося, що геноцид призвів до знищення 30% євреїв, а також великої кількості інших осіб, які відносилися до різних національностей.
Для всіх представників єврейської народності 27 січня є знаковою датою. Саме цього дня 1945 року після закінчення Другої світової війни військами одного з українських фронтів було звільнено ув’язнених в Аушвіц-Біркенау (концтабір Освенцим). Він був найбільшим за розмірами табором смерті, який заснували нацисти, щоб масово знищувати негідних, за їхніми переконаннями, осіб.
1941 року очільником таємної державної політичної поліції Третього Рейху назначають Райнгарда Гейдріха. Перед ним ставлять задачу: вирішити “єврейське питання”. Євреїв з Франції, Бельгії, Німеччини, Голландії відправляли в білоруські та польські концтабори, щоб потім масово знищувати. Самим же людям повідомляли, що переселення тимчасове.
За період 1933-1945 років нацисти швидкими темпами побудували концентраційні табори, які потім в народі почали називати “таборами смерті”. За той час було створено понад 5 тисяч таких місць. Найжорстокішими вважалися установи, побудовані на території Польщі. В приміщеннях були так звані “душогубки”. Туди заганяли ув’язнених євреїв та, подекуди, циган, а потім запускали чадний газ.
Коли нациські війська вторглися в Україну, яка на той час була частиною СРСР, відразу прийнялися до масового знищення єврейського населення. Зокрема, проводили погроми. Одни з найбільших пройшов влітку 1941 року у Львові. Того дня загинуло близько 5 тисяч євреїв. В Києві всіх євреїв зібрали та розстріляли в Бабиному Яру. Згідно з офіційними даними за кілька днів вбили понад 30 тисяч осіб.
Ще масові розстріли проводили неподалік Сирецького концентраційного табору. Тут євреїв знищували в період з 1941 по 1943 роки.
За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 6 мільйонів осіб. Серед них 30% – діти. Проте ці числа є узагальненими, адже неможливо точно встановити кількість всіх жертв, адже знищувалися відразу цілі сім’ї, а подекуди і громади. Щороку 27 січня відбуваються траурні заходи, церемонії і акції, під час яких пригадуються жахливі деталі тих подій.
Яке завтра свято в світі:
- Міжнародний день портвейну;
- Всесвітній день молоковідсмоктувача;
- День непоєднуваних кольорів в одязі.
Яке завтра, 27 січня, церковне свято
27 січня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. Все життя жінка проповідувала Євангеліє, творила різноманітні чудеса і зцілювала хворих. В наш час мощі рівноапостольної Ніни зберігаються в Бодбійському монастирі, поряд з містечком Сігнахі. Там вони визнані основною святинею.
Народилася Ніна в Каппадокії приблизно близько 280 року. Її родина була знатного роду, а брат матері був Патріархом Єрусалимським. З самого дитинства дівчинку виховували в любові до Бога. Коли Ніні виповнилося 20 років, вона разом зі своїми батьками прибула до Єрусалиму. Там її вихованням зайнялася благочестива Ніанфора. Саме від неї дівчина дізналася, що в Кавказі (місто Мцхеті) зберігається хітон Ісуса Христа. Але в тих краях мешкають язичники, які не знають слова Божого. Після цього Ніні з’явилася Діва Марія, яка наказала їй йти до Грузії.
Ніна пройшла голод, холод та інші перешкоди, але все ж дісталася до землі Іверської. Там вона почала проповідувати християнство і творити чудеса. Незабаром до неї приєдналися дівчата і стали її ученицями. Померла Ніна 335 року.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 січня
Які завтра іменини: Кузьма, Максиміліан, Назар, Гнат, Петро, Михайло, Ніна.
Талісманом людей, народжених 27 січня, є гірський кришталь. Мінерал, який здавна відомий людству. Саме з ним пов’язано чимало історій та легенд. За однією з них, гірський кришталь – це заморожена Богами свята вода. А індіанці вірили, що в цей камінь перетворюються душі порядних і мудрих людей після смерті.
В цей день народилися:
- 1756 рік – австрійський композитор, представник віденської класичної школи Вольфганг Амадей Моцарт;
- 1775 рік – німецький філософ Фрідріх Вільгельм Шеллінг;
- 1790 рік – український поет, байкар Петро Гулак-Артемовський;
- 1832 рік – англійський математик, письменник Льюїс Керрол;
- 1837 рік – український філософ, літературознавець, історик Володимир Лесевич;
- 1917 рік – перший обласний провідник ОУН Донеччини у жовтні-листопаді 1941 Василь Булавський;
- 1927 рік – український дисидент і правозахисник, педагог Олекса Тихий;
- 1973 рік – білоруський футболіст ("Динамо" Київ), Валентин Белькевич.
Що не можна робити в цей день
- 27 січня забороняється позичати гроші.
- Не слід сваритися з друзями, близькими і рідними.
- 27 січня не варто ухвалювати важливі рішення.
- Не відмовляйте людям в допомозі.
Народні прикмети і традиції на 27 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: навколо місяця туман – буде хуртовина;
- холодно, йде сніг і рано співають півні – скоро прийде потепління;
- 27 січня на деревах іній – буде відлига;
- по небу пливуть білі хмаринки, значить морози ще довго триматимуться;
- 27 січня вранці ворона каркає на завірюху;
- блідий місяць означає, що скоро піде сніг;
- якщо 27 січня яскраво мерехтять зорі, значить почнуться сильні морози.
Наші предки вірили, якщо 27 січня в домі почалася пожежа, потрібно на вогонь бризнути коров’ячого молока і полум’я зменшиться. А ще вірили, якщо в ніч на 27 січня вам приснилася чорна або червона корова, значить на людину чекає смерть. Селяни особливо шанували цього дня коров’яче молоко і навіть вважали, що воно може 27 січня зцілити від усіх хвороб.
Погода на завтра, 27 січня
Завтра, 27 січня, в Києві увесь день протримається хмарна погода, вдень може піти сніг. У Львові хмарно, йтиме сніг, який послабшає лише до вечора. В Одесі небо затягнеться хмарами в середині дня, без опадів. У Харкові весь день хмарно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві -8 вночі і близько 0 вдень. В Львові -1 вночі і 0 вдень. В Одесі нульова температура вдень і -5 вночі. В Харкові -6 вдень і -12 вночі.
Пам’ятні дати 27 січня
В цей день рік тому російським авіакомпаніям забороняють літати над Україною, а також кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів.
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 січня:
- 1302 рік – після захоплення Флоренції чорними гвельфами поета і політика Данте Аліг'єрі висилають з міста;
- 1527 рік – битва під Ольшаницею;
- 1705 рік – Петро I велить московитам голити бороди або сплачувати на них податок;
- 1785 рік – засновано Університет Джорджії, який на сьогодні вважається найстарішим громадським університетом США;
- 1859 рік – Оттаву проголошують столицею Канади;
- 1860 рік – вперше опублікували повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;
- 1880 рік – Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;
- 1918 рік – на екрани США виходить фільм "Тарзан з племені мавп", головну роль в ньому грає Елмо Лінкольн;
- 1921 рік– Польща визнає незалежність Литви;
- 1926 рік – в Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення, потім його винахід назвуть телевізором;
- 1944 рік – засновують нагороди Української повстанської армії;
- 1945 рік – війська одного з українських фронтів займають польське місто Освенцім і звільняють вцілілих в'язнів концтабору Аушвіц;
- 1967 рік – під час репетиції польоту на місяць починає горіти американський корабель Аполлон-1, на жаль всі члени екіпажу (Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі) загинули;
- 1967 рік – США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;
- 1973 рік – в Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;
- 1983 рік – в Японії завершується будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, він пролягає між островами Хонсю і Хоккайдо;
- 1992 рік – Зімбабве визнає незалежність України;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;
- 2000 рік – в Єгипті парламент приймає закон, згідно з яким жінці дозволяється подавати на розлучення.