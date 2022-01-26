Який завтра день – все про 27 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

Який завтра день – все про 27 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

27 січня 2022 року – четвер. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. В період з 1933 по 1945 роки відбувалося навмисне знищення єврейського народу нацистами. За цей час було знищено понад 5 млн осіб.

До Нового року залишилось 338 днів.

Який день в Україні і світі

27 січня Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Ця подія була затверджена 1 листопада 2005 року на Генеральній Асамблеї ООН. Тоді ж підписали Резолюцію, присвячену Голокосту. В документі зазначалося, що геноцид призвів до знищення 30% євреїв, а також великої кількості інших осіб, які відносилися до різних національностей.

Для всіх представників єврейської народності 27 січня є знаковою датою. Саме цього дня 1945 року після закінчення Другої світової війни військами одного з українських фронтів було звільнено ув’язнених в Аушвіц-Біркенау (концтабір Освенцим). Він був найбільшим за розмірами табором смерті, який заснували нацисти, щоб масово знищувати негідних, за їхніми переконаннями, осіб.

В період з 1933 по 1945 роки відбувалося навмисне знищення єврейського народу нацистами / pixabay.com

1941 року очільником таємної державної політичної поліції Третього Рейху назначають Райнгарда Гейдріха. Перед ним ставлять задачу: вирішити “єврейське питання”. Євреїв з Франції, Бельгії, Німеччини, Голландії відправляли в білоруські та польські концтабори, щоб потім масово знищувати. Самим же людям повідомляли, що переселення тимчасове.

За період 1933-1945 років нацисти швидкими темпами побудували концентраційні табори, які потім в народі почали називати “таборами смерті”. За той час було створено понад 5 тисяч таких місць. Найжорстокішими вважалися установи, побудовані на території Польщі. В приміщеннях були так звані “душогубки”. Туди заганяли ув’язнених євреїв та, подекуди, циган, а потім запускали чадний газ.

Нацисти провели масові розстріли євреїв в Бабиному Яру в Києві / commons.wikimedia.org

Коли нациські війська вторглися в Україну, яка на той час була частиною СРСР, відразу прийнялися до масового знищення єврейського населення. Зокрема, проводили погроми. Одни з найбільших пройшов влітку 1941 року у Львові. Того дня загинуло близько 5 тисяч євреїв. В Києві всіх євреїв зібрали та розстріляли в Бабиному Яру. Згідно з офіційними даними за кілька днів вбили понад 30 тисяч осіб.

Ще масові розстріли проводили неподалік Сирецького концентраційного табору. Тут євреїв знищували в період з 1941 по 1943 роки.

За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 6 мільйонів осіб. Серед них 30% – діти. Проте ці числа є узагальненими, адже неможливо точно встановити кількість всіх жертв, адже знищувалися відразу цілі сім’ї, а подекуди і громади. Щороку 27 січня відбуваються траурні заходи, церемонії і акції, під час яких пригадуються жахливі деталі тих подій.

Яке завтра свято в світі:

Міжнародний день портвейну;

Всесвітній день молоковідсмоктувача;

День непоєднуваних кольорів в одязі.

Яке завтра, 27 січня, церковне свято

27 січня - день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії / commons.wikimedia.org

27 січня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. Все життя жінка проповідувала Євангеліє, творила різноманітні чудеса і зцілювала хворих. В наш час мощі рівноапостольної Ніни зберігаються в Бодбійському монастирі, поряд з містечком Сігнахі. Там вони визнані основною святинею.

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Народилася Ніна в Каппадокії приблизно близько 280 року. Її родина була знатного роду, а брат матері був Патріархом Єрусалимським. З самого дитинства дівчинку виховували в любові до Бога. Коли Ніні виповнилося 20 років, вона разом зі своїми батьками прибула до Єрусалиму. Там її вихованням зайнялася благочестива Ніанфора. Саме від неї дівчина дізналася, що в Кавказі (місто Мцхеті) зберігається хітон Ісуса Христа. Але в тих краях мешкають язичники, які не знають слова Божого. Після цього Ніні з’явилася Діва Марія, яка наказала їй йти до Грузії.

Ніна пройшла голод, холод та інші перешкоди, але все ж дісталася до землі Іверської. Там вона почала проповідувати християнство і творити чудеса. Незабаром до неї приєдналися дівчата і стали її ученицями. Померла Ніна 335 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 січня

Які завтра іменини: Кузьма, Максиміліан, Назар, Гнат, Петро, Михайло, Ніна.

Талісманом людей, народжених 27 січня, є гірський кришталь. Мінерал, який здавна відомий людству. Саме з ним пов’язано чимало історій та легенд. За однією з них, гірський кришталь – це заморожена Богами свята вода. А індіанці вірили, що в цей камінь перетворюються душі порядних і мудрих людей після смерті.

В цей день народилися:

1756 рік – австрійський композитор, представник віденської класичної школи Вольфганг Амадей Моцарт;

1775 рік – німецький філософ Фрідріх Вільгельм Шеллінг;

1790 рік – український поет, байкар Петро Гулак-Артемовський;

1832 рік – англійський математик, письменник Льюїс Керрол;

1837 рік – український філософ, літературознавець, історик Володимир Лесевич;

1917 рік – перший обласний провідник ОУН Донеччини у жовтні-листопаді 1941 Василь Булавський;

1927 рік – український дисидент і правозахисник, педагог Олекса Тихий;

1973 рік – білоруський футболіст ("Динамо" Київ), Валентин Белькевич.

Що не можна робити в цей день

27 січня забороняється позичати гроші.

Не слід сваритися з друзями, близькими і рідними.

27 січня не варто ухвалювати важливі рішення.

Не відмовляйте людям в допомозі.

Народні прикмети і традиції на 27 січня

27 січня вранці ворона каркає на завірюху / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця туман – буде хуртовина;

холодно, йде сніг і рано співають півні – скоро прийде потепління;

27 січня на деревах іній – буде відлига;

по небу пливуть білі хмаринки, значить морози ще довго триматимуться;

27 січня вранці ворона каркає на завірюху;

блідий місяць означає, що скоро піде сніг;

якщо 27 січня яскраво мерехтять зорі, значить почнуться сильні морози.

Наші предки вірили, якщо 27 січня в домі почалася пожежа, потрібно на вогонь бризнути коров’ячого молока і полум’я зменшиться. А ще вірили, якщо в ніч на 27 січня вам приснилася чорна або червона корова, значить на людину чекає смерть. Селяни особливо шанували цього дня коров’яче молоко і навіть вважали, що воно може 27 січня зцілити від усіх хвороб.

Погода на завтра, 27 січня

Завтра, 27 січня, в Києві увесь день протримається хмарна погода, вдень може піти сніг. У Львові хмарно, йтиме сніг, який послабшає лише до вечора. В Одесі небо затягнеться хмарами в середині дня, без опадів. У Харкові весь день хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -8 вночі і близько 0 вдень. В Львові -1 вночі і 0 вдень. В Одесі нульова температура вдень і -5 вночі. В Харкові -6 вдень і -12 вночі.

Пам’ятні дати 27 січня

27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

В цей день рік тому російським авіакомпаніям забороняють літати над Україною, а також кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 січня: