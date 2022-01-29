Який сьогодні день – все про 29 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

Який сьогодні день – все про 29 січня, що не можна робити, день ангела, прикмети

29 січня 2022 року – субота. Цього дня 1918 року під час Першої російсько-української війни відбувається Бій під Крутами (залізнична станція), в якому взяли участь київські студенти і гімназисти та загін юнкерів. В Україні 29 січня вшановують пам’ять героїв Крут.

До Нового року залишилось 336 днів.

Який день в Україні і світі

29 січня в Україні День пам’яті героїв Крут. У бою під залізничною станцією Крути взяли участь студенти і гімназисти, які намагалися відчайдушно стримати більшовицький наступ. Внаслідок їхніх дій більшовицькі загони на кілька днів втратили боєздатність, завдяки чому українська делегація отримала час для укладання Берестейського договору.

Залізнична станція Крути була стратегічно важливою станцією, яка вела від Чернігівщини до Києва. Її захищали студенти і гімназисти першої в Україні юнацької військової школи ім. Богдана Хмельницького. До них спрямували Студентський курінь і так званий курінь “Смерті”, які повинні були допомогти юнакам стримати більшовиків. Найменшому з бійців на той момент було всього 16 років.

Монумент битви під Крутами / commons.wikimedia.org

Вранці 29 січня на українські позиції напала 4-тисячна армія червоноармійців. Цілий день продовжувався запеклий бій, а під вечір українські сили почали відступати в бік Києва і знищували за собою колії.

В темряві заблукало 27 юнаків (вони були учнями гімназій та студентами). Їх взяли в полон більшовики, а потім убили. Тіла героїв поховали біля Аскольдової могили (Київ). У пам’яті народу жертва українських хлопців живе дотепер.

Яке сьогодні свято в світі:

День пазла і головоломки;

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни;

День винаходу бензинового автомобіля;

День скнари;

День штату Канзас (США).

Яке сьогодні, 29 січня, церковне свято

29 січня - день поклоніння чесним веригам апостола Петра / commons.wikimedia.org

29 січня в церковному календарі – день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Веригами називають ланцюги або кайдани, які стримують руки. Православні християни часто надягали на себе вериги, щоб краще контролювати своє тлінне тіло і не піддаватися гріхам. Своїм корінням цей день сягає тих років, коли правителем був цар Ірод Агріппа. Апостола Петра кинули до в’язниці через його християнські проповіді та слова. В’язня скували тяжкими кайданами і залишили так на ніч – до початку суду. Коли на землю опустилась темрява, прийшов до Петра ангел, який визволив апостола з в'язниці. А вериги, яких торкались руки святого, для народу стали справжньою коштовністю. За переказами вони могли зцілювати недуги і благословляти нужденних.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 січня

Які сьогодні іменини: Ян, Симон, Максим, Петро, Неоніла, Леоніла.

Талісманом людей, народжених 29 січня, є сапфір. Цей коштовний камінь зустрічається в різних куточках світу. Найбільші його розсипи знаходяться в Південно-Східній Азії. Цікавий факт: знамените намисто Гаррі Вінстона з сапфірами містить 36 каменів.

Цього дня народилися:

1736 рік – італійський анатом і лікар Доменіко Феліче Антоніо Котуньо;

1749 рік – король Данії Крістіан VII;

1843 рік – 25-й президент США Вільям Мак-Кінлі;

1874 рік – американський нафтопромисловець, фінансист, Джон Рокфеллер;

1933 рік – французький співак, композитор і актор Саша Дістель;

1945 рік – американський актор Том Селлек;

1954 рік – відома американська ведуча Опра Вінфрі;

1962 рік – японський мангака, аніме-дизайнер Йосіюкі Садамото.

Що не можна робити цього дня

29 січня забороняється прати.

До заходу сонця не дозволяється проводити час без праці.

Не слід битися, навіть заради забави.

29 січня не можна брати в руки нічого гострого.

Народні прикмети і традиції на 29 січня

29 січня сильний мороз, значить літо буде спекотним / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо заметіль, значить літо буде дощовим;

29 січня вітер дме з півночі, чекайте сильних морозів;

29 січня сильний мороз, значить літо буде спекотним;

червоний захід сонця до приходу морозу і сонячної погоди;

місяць яскравий і має круті роги – посилиться мороз.

29 січня в народі називали “Петрів день” та “Петро Напівкорм”, остання назва означала, що селянам доведеться ще пів зими утримувати на зимових кормах всю свійську худобу. На Петрів день також йшли заготовляти дерево і розчищали лісові ділянки, де потім висіватимуть зернові культури. Навіть існувало цікаве правило: “Ліс вирубати можна лише взимку, коли дерево ще спить”. Наші предки вважали, якщо рубати живе дерево, по якому тече сік (наче кров), то великий гріх.

Погода на 29 січня

29 січня, в Києві весь день хмарна погода, ввечері очікується дрібний сніг. У Львові похмура погода, вночі можливий сніг, вдень опадів не очікується. В Одесі хмарно, може прояснитися лише до вечора, без опадів. В Харкові хмарна погода, протягом усього дня будуть спостерігатися опади.

Температура повітря в Києві +1 вдень і -4 вночі. У Львові вночі -3, а вдень -1. В Одесі +2 вдень і -1 вночі. У Харкові +1 вдень і близько 0 вночі.

Пам’ятні дати 29 січня

29 січня 2021 року австрієць заповідає 2 млн євро селу у Франції, де його родину сховали від нацистів у роки Другої світової війни / Pexels

Цього дня рік тому австрієць заповідає 2 млн євро селу у Франції, де його родину сховали від нацистів у роки Другої світової війни, а в Альпах рятують француза, який 2,5 години провів під лавиною.

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 січня: