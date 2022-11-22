Якого числа ставити ялинку на Новий рік 2023: повір'я, прикмети і вдалі дати

Чому прийнято ставити на Новий рік ялинку

Першими наряджати ялинку до Різдва почали північні германці. В Німеччині все ще дітям розповідають легенду про святого Боніфація, який одного разу прийшов до язичників і сказав, що вони поклоняються дубу, який, насправді, немає жодної магічної сили. Щоб довести свою правоту, святий зрубав дерево. Коли дуб падав, то поламав своїм гіллям всю іншу рослинність. Вціліла лише ялина. Тоді Боніфацій вирішив, що саме вона буде символом Ісуса Христа.

Коли ставити ялинку на 2023 рік — вдалі дати

Якщо ви хочете насолодитися запахом натурального дерева, варто звернути увагу на одну важливу деталь: хвоя ялинки починає швидко жовтіти і опадати. Особливо, коли її приносять з морозу до теплого будинку. В середньому, дерево залишається свіжим близько 15 днів. Тому ідеально поставити ялинку і нарядити її за тиждень до Нового року. Тоді вона точно буде радувати вас ще й на Різдво (7 січня).

Штучна ялинка догляду не потребує. А тому її можна ставити в будь-який зручний для вас час, як тільки вам захотілося відчути трішки свята.

Якщо ваша сім'я відноситься до вірян західного обряду, тоді найсприятливішими датами для того, щоб поставити ялинку на Новий рік, вважаються перші дні грудня. Але це підходить лише для штучного дерева. З живою ялинкою краще зачекати і поставити в другій половині місяця. Головне — зробити це до 25 грудня, коли римо-католики святкують Різдво.

Що кажуть народні прикмети: коли ставити ялинку

Вдалі дати, коли ставити ялинку / Фото: Pexels

Вдавнину існували повір'я, коли саме краще ставити ялинку для святкування новорічно-різдвяних свят. Якщо ви хочете посилити зв'язок зі своїм родом, можете звернути увагу на такі дати:

22 грудня (День зимового сонцестояння) — слов'яни вважали, що саме з цієї дати починається новий життєвий цикл і нечиста сила починає слабшати. Тривалість дня вже збільшується. А тому, щоб захиститися від злих чар наші предки розвішували в оселях гілля ялини. Цього дня варто ставити ялинку, якщо ви хочете, щоб дерево стало оберегом.

— слов'яни вважали, що саме з цієї дати починається новий життєвий цикл і нечиста сила починає слабшати. Тривалість дня вже збільшується. А тому, щоб захиститися від злих чар наші предки розвішували в оселях гілля ялини. Цього дня варто ставити ялинку, якщо ви хочете, щоб дерево стало оберегом. 24 грудня — це традиції германських народів. Серед язичників був популярним ритуал прикрашання ялинки для забезпечення в майбутньому році хорошого врожаю. Згодом цю традицію перейняло християнство. Якщо ви думаєте, коли ставити ялинку, щоб в родині був достаток, беріть приклад саме з германців.

— це традиції германських народів. Серед язичників був популярним ритуал прикрашання ялинки для забезпечення в майбутньому році хорошого врожаю. Згодом цю традицію перейняло християнство. Якщо ви думаєте, коли ставити ялинку, щоб в родині був достаток, беріть приклад саме з германців. 28 грудня (Трифонів день) — цей святий завжди допомагав нужденним та захищав знедолених. Тому православні наряджають ялинку саме в цей день, щоб вберегти себе від пліткарів.

Існує також дата, коли точно не можна ставити ялинку на Новий рік. І це — 22 листопада. Згідно з народними прикметами, цього дня починає господарювати зима, а тому, навіть якщо ви дуже попросите здійснення бажань, вищі сили вам не допоможуть.

Коли ставити ялинку православним вірянам

Існують також і християнські традиції, коли ставити ялинку на Новий рік. Церква вважає, що вічнозелене дерево є символом достатку, надії на краще життя та віри в Христа. Ставлять її традиційно в перших числах грудня. А перед тим, як наряджати ялинку, обов'язково прочитайте молитву.

А ось прибирати дерево потрібно після 14 січня, тобто після Старого Нового року (Василя). Головне — встигнути до святкування Водохреща (19 січня).

До речі, не варто просто залишати ялинку біля сміттєвих баків. За народними прикметами так ви прирікаєте себе та своїх рідних на фінансові негаразди. Краще обмотайте її плівкою або старим простирадлом, а потім віддайте на переробку.