"Якого х*я ти мене називаєш полковником": в ефірі єдиного телемарафону стався конфлікт між двома експертами з Росії і США

В Україні в ефірі єдиного телемарафону стався конфлікт між двома експертами, один з яких спитав у іншого: “Якого х*я ти мене називаєш полковником?”.

У прямому ефірі єдиного телемарафону вступили у словесну перепалку російський політолог Андрій Піонтковський та капітан 1-го рангу збройних сил США у відставці Гаррі Табах. Піонтковський не стримався та облаяв Табаха.

Відповідне відео згодом з’явилося в соцмережах.

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Так, під час обговорення теми виборів у США та переваги республіканців у Палаті представників Конгресу Гаррі Табах, якого приєднали до ефіру після виступу Піонтковського, декілька разів назвав російського політолога полковником.

На що Піонтковський не витримав та поставив своєму співрозмовнику питання: “Якого х*я ти мене називаєш полковником?”.

Після цього ведучий програми попросив політолога нецензурно не висловлюватися, а Табах, своєю чергою, наголосив, що якщо подібне повториться, то він більше не братиме участі в ефірах.

Вибори до Конгресу США

Президент США Джо Байден вважає, що в разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію чекають "жахливі два роки". За даними CNN, Байден також заявив, що "хороша новина в тому", що він збереже за собою право вето.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.

Водночас один головний голос, який визначить демократичну або республіканську партійну більшість у верхній палаті Конгресу США, стане відомий у грудні 2022 року.

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