Якої погоди очікувати українцям взимку: свіжий прогноз синоптикині

В Україні зима 2024/2025 може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня сезонна температура повітря — на 1-2 градуси вищою за норму.

Про це виданню "Дзеркало тижня" повідомила синоптикиня Віра Балабух.

За її даними, дуже ймовірно, що в південних областях країни, на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей середня зимова температура повітря буде додатною, коливаючись від 0 до +2˚С.

Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни й на високогір’ї Карпат. Середні сезонні їхні значення можуть бути від’ємними й коливатись у межах від -3 до -4˚С і нижче.

У грудні середня місячна температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільші аномалії можливі на заході країни. У південному регіоні й на Закарпатті середня місячна температура залишатиметься ще додатною (0-2˚С). Найнижчі температури в грудні ймовірні на північному сході та на високогір’ї Карпат — від -1 до -3˚С і нижче.

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а його середня місячна температура може коливатися від +1...-2˚С на півдні, до -3˚С й нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах.

Лютий також може бути на один градус теплішим проти його середніх багаторічних значень 1991-2020 років. На півдні країни й на Закарпатті середня місячна температура повітря буде додатною — +1-2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче.

Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми: від 90-130 мм на рівнинній території до 200 мм і більше в Карпатах.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікується тепла погода з сильним вітром. Температура повітря в більшості областей коливатиметься у межах +12...+16 °С. Синоптикиня попередила українців про сильний вітер 1 листопада — північно-західний та західний вітри можуть сягати штормових поривів до 15-20 м/с.

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