Якою буде ціна на газ для населення взимку: роз’яснення голови НАК "Нафтогаз України"

Збільшення газовидобутку при зменшеному попиті не повинно впливати на здорожчання газу на ринку.

Ціна на газ для побутових споживачів цієї зими змінюватися не буде, однак на газовому ринку ціна буде більш гнучка і реагуватиме на попит.

Про це в ефірі національного телемарафону говорив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов

За його словами, збільшення видобутку газу і запровадження певних енергоефективних заходів “призведе до певного обсягу цього ресурсу на ринку в майбутньому, тому і ціна буде відповідним чином реагувати”.

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“Коли обсягу і товару більше, то ціна більш гнучка і вона реагує на попит. Тому не треба цього боятися, це виключно річ, яка наближає нас до оздоровчих дій в цій галузі. Тому я впевнений, що це ми маємо зробити якомога швидше, безумовно, дбаючи про питання захисту наших побутових споживачів особливо під час війни”, - наголосив Олексій Чернишов.

Водночас він зауважив, що газ – це ринковий продукт, тобто його ціна визначається ринком.

“Я не можу однозначно казати, що вона буде більшою, чи вона залишиться такою, яка вона є, чи вона стане меншою, були різні випадки на ринку”, - резюмував голова “Нафтогаз України” та при цьому зазначив, що “збільшення видобутку при зменшеному попиті, при запровадженні енергоефективних заходів не буде впливати на значне збільшення цін".

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію.

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