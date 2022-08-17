Якою буде ціна на газ для українців взимку: у "Нафтогазі" розповіли

Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться і становитиме 7,96 гривень за кубометр.

Відповідний тариф діятиме до 1 травня наступного року.

Про це повідомили у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

"Тарифний план "Фіксований" - 7,96 грн/куб. м - діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна", - йдеться в повідомленні.

Нафтогаз наголошує, що працює в режимі нон-стоп, аби безперебійно забезпечити газом "кожну домівку, лікарню, садочок, військову частину та інші соціальні об’єкти".

Тож українців закликали сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо.

"Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", - наголосили в Нафтогаз.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий слідом за столичним колегою Віталієм Кличком попередив, що зима цього року може бути "важкою". Він закликав підготуватися на випадок, якщо зникне опалення, електрика або газ.

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